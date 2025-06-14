【球宴第18回中間発表】森下翔太が両リーグ唯一の50万票突破 佐藤輝明、近本光司で阪神勢がセ・リーグトップ3
日本野球機構(NPB)は13日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第18回中間発表を行いました。
各部門で、前日からの得票数で1位の変動はありませんでした。外野手部門で首位を走る阪神の森下翔太選手は前日の49万2324票から51万7733票へ伸ばし、両リーグ最速の50万票を突破しました。
セ・リーグ首位を走る阪神からは三塁手部門で佐藤輝明選手が47万4024票、外野手部門で森下選手の次となる41万1219票の近本光司選手が全体の2位、3位にランクインし、全体トップ3を阪神が独占。さらに一塁手部門の大山悠輔選手がリーグ4番目の35万票を集めています。
▽以下、各部門の上位選手（6月13日時点）
【先発投手】
1位村上頌樹(阪神)191,657票
2位 山崎伊織(巨人）167,454票
3位 才木浩人(阪神)119,924票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)290,991票
2位 石井大智(阪神)201,226票
3位 清水達也(中日)187,519票
【抑え投手】
1位 松山晋也(中日)296,172票
2位 R.マルティネス(巨人)262,993票
3位 岩崎優(阪神)185,846票
【捕手】
1位 甲斐拓也(巨人)321,543票
2位 坂本誠志郎(阪神)187,668票
3位 山本祐大(DeNA)118,948票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)351,401票
2位 T.オースティン(DeNA)186,820票
3位 岡本和真(巨人)127,293票
【二塁手】
1位 牧秀悟(DeNA)327,960票
2位 中野拓夢(阪神)279,643票
3位 吉川尚輝(巨人)158,645票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)474,024票
2位 茂木栄五郎(ヤクルト)129,767票
3位 小園海斗(広島)118,064票
【遊撃手】
1位 矢野雅哉(広島)263,912票
2位 木浪聖也(阪神)222,887票
3位 村松開人(中日)116,369票
1位 森下翔太(阪神)517,733票
2位 近本光司(阪神）411,219票
3位 上林誠知(中日)267,430票
4位 岡林勇希(中日)245,371票
5位 ファビアン(広島)168,273票