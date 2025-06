6月17日に発売される『TVガイドVOICE STARS vol.34』(東京ニュース通信社)。今号の表紙&巻頭特集に古川慎が登場する。

古川慎が5年ぶりにソロ表紙 男性声優誌「TVガイドVOICE STARS vol.34」が6月17日発売

6月18日に2nd ミニアルバム「Catch Me If You Can」をリリースする古川慎。「古川慎の優しさ」と題し、通常版・限定表紙版共に柔らかい表情が表紙カットに決定。音楽活動を通じて自身の半生や音楽のルーツをたどる、1万字超えのインタビューにも注目だ。

そのほか一部店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なる『TVガイドVOICE STARS vol.34 限定表紙版』も発売され、こちらにはアニメイト限定でジェルのポストカードがプレゼントされる。

またアニメイトや楽天ブックスなど一部店舗では古川慎・小西克幸・浦和希・西山宏太朗・小笠原仁・小林千晃の生写真、ジェルのA4サイズクリアファイルがプレゼント予定だ。(リアルサウンド ブック編集部)