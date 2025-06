2位:明治学院大学/71票

All About ニュース編集部は2025年5月15〜29日、全国10〜60代の男女188人を対象に「成成明学に関するアンケート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、私立大学群「成成明学」の中で最も自慢できそうだと思う大学ランキングを紹介します!2位は「明治学院大学」でした。キリスト教精神に基づいた教育を軸に、国際性と教養のバランスを重視する明治学院大学。白金と横浜にキャンパスを構え、都市型大学としての利便性と知的な雰囲気を併せ持ちます。語学教育やボランティア活動にも定評があり、人間性を重視する教育方針が学生に強い共感を与えています。

1位:成蹊大学/73票

回答者からは「難関大学のイメージがあるから」(30代女性/東京都)、「大学が白金にあり、賢そうなイメージもあり、合格したら、ちょっと自慢になるのではと思います」(50代女性/埼玉県)、「白金のキャンパスに通っていることがステータスになる」(30代男性/静岡県)などのコメントがありました。1位は「成蹊大学」でした。吉祥寺に緑豊かなキャンパスを擁し、都心にありながら落ち着いた学習環境を提供している成蹊大学。卒業生に総理大臣を輩出した実績や、堅実な就職先の多さもその評価を後押ししています。静かで美しいキャンパスでのびのびと学べる点も、進学先としての魅力の1つとして認知されているようです。回答者のコメントを見ると「安倍晋三元総理が出身だったような?そのためか政治家を輩出しているイメージがあります。ので自慢はできるのかな?」(40代女性/愛知県)、「芸能界や政界、ビジネス界など幅広く著名な卒業生がいるため、『有名大学に通っている』というアピールがしやすいから」(40代男性/静岡県)、「大学の知名度もあり、場所も吉祥寺で、楽しそうなキャンパスライフを送れそうだからです」(40代女性/埼玉県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)