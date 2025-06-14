６月１４日放送【シューイチ★セブン】スクープ！いまここまできている！？ひえひえアイス特報最前線２０２５
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、夏本番に向けて最新のアイス情報を調査！！
《出演》
マツヤマイカ（シューイチ★セブンリポーター）
辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）
シズリーナ荒井（アイス専門家）
《２０２５年アイス業界の２大トレンド》
☆炭酸アイス☆
●日本初！炭酸アイス全国発売
商品名：弾けるしゅわしゅわアイスバー レモン
価格：１９４円
販売元：丸永製菓
●パリパリチョコを砕いて食べるカップアイス
商品名：バリッチェ チョコ＆バニラ
価格：３２４円
販売元：森永乳業
※東海・北陸エリア先行販売
●とろける口溶け！濃厚パルムの夏ジェラート！
商品名：パルムジェラート ショコラ&深紅のベリー
価格：２３８円
販売元：森永乳業
●テレビ初公開！ハーゲンダッツ新作ジェラート
商品名： ハーゲンダッツ
ミニカップ CREAMY GELATO『いちご練乳みるく』
価格：３５１円
販売元： ハーゲンダッツジャパン
【去年オープンしたジェラート取扱店】
・Herve（エルベ）
所在地：福岡県福岡市中央区唐人町１丁目３-１
・ジェラテリア mamma mia
所在地：鳥取県鳥取市用瀬町古用瀬４９２-１
・Labo Teria Piece
所在地：東京都北区中里２丁目１-２
【今年オープンしたジェラート取扱店】
・FUWARI
所在地：北海道札幌市中央区南３条西２丁目１４ ニコービル１階
・GELATERIA Gigi&Angela
所在地：三重県鈴鹿市算所３-２０-５
・nouto工場直売所
所在地：山梨県笛吹市石和町駅前５-５
《定番アイスの進化》
●氷のサイズが大きくなりガリガリ感がアップ！
商品名：ガリガリ君 ソーダ
価格：８６円
販売元：赤城乳業
●サクサク食感コーンが特徴！ロングセラー商品がカップアイス化
商品名： ヨーロピアンシュガーコーン ミ二カップ
価格：オープン価格
販売元：クラシエ
※関東甲信越エリア（１都９県）
●ジャンボ職人がモナカのパリパリ食感を追求！日本一売れているアイス
商品名： チョコモナカジャンボ
価格：１８４円
販売元： 森永製菓
《ご当地アイス》
●福島の乳業から！濃厚なアイス
商品名：酪王カフェオレアイスクリーム
価格：４７５円
販売元：酪王協同乳業
●九州発！クランチチョコが魅力的
商品名：ブラックモンブラン
価格：１６２円
販売元：竹下製菓
●北海道から！とうもろこし型モナカアイス
商品名：北海道とうきびモナカ
価格：１８３円
販売元：ロッテ
●新潟県より！名前はもも太郎なのにいちご味！？
商品名：もも太郎 6本パック
価格：４１０円
販売元：セイヒョー
●ご当地アイスだけを集めた専用売り場！
約２０種類のご当地アイスを取り扱うスーパー
店舗名：サミットストア ららテラスHARUMI FLAG店
所在地：東京都中央区晴海５-２-３１ ららテラス HARUMI FLAG 1F
《日本各地のアイスが集まるアイスクリーム万博
「あいぱく」が常設展として原宿にオープン！》
店舗名：AIPAKU TOKYO
所在地： 東京都渋谷区神宮前１-２０-４ アクシア原宿103C
【ご紹介した商品】
●ゴルゴンゾーラを使ったアイスクリーム
商品名： チーズパティシエ ゴルゴンゾーラアイス
価格：４８６円
販売元：六甲バター
●黒糖焼酎に漬け込んだレーズンがたっぷり入ったアイス！
商品名：黒糖焼酎に漬け込んだレーズンアイス
価格：４００円
販売元：castano
●季節ごとに乳原料が変わる！？こだわりクラフトソフト
商品名：十勝加藤牧場のゴールデンミルク（原宿フラワーソフト）
価格：Snow６５０円/Milky８５０円
販売元：AIPAKU TOKYO
《SNSでバズり中のご当地アイス》
●広島の和菓子屋さんが作る！溶けにくいアイス！
商品名： 食べる炭酸ドリンク風しゃりもち葛バー８本セット
価格：２７００円
販売元：福々庵
所在地：広島市中区南吉島１丁目１番 ボートパーク広島１F