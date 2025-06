6月14日は女優・比嘉愛未の39歳の誕生日。比嘉は2003年にモデルとして活動を始め、2005年に女優デビュー。2007年にはNHK連続テレビ小説『どんど晴れ』でヒロインを務めた。『コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-』(フジテレビ系)などの話題作にも続々出演。年々洗練される美しさにも注目されている。この記事では38歳の比嘉の1年間の姿を振り返っていく。■美脚大賞

比嘉は『第20回クラリーノ美脚大賞2024』にて、30代部門を受賞。2024年10月には「#嬉し恥ずかし #頂いちゃいました」と添えて、授賞式のオフショットを投稿した。比嘉は上品なブラックのジャケットとミニスカートという装いで、美しい脚が際立つコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「脚はもちろん、全てお綺麗です」「永遠の美女」「うっとり」「本当に綺麗な足」などの反響が集まっている。■戸田恵梨香らと女子会2025年4月、比嘉は「久々に会えた〜みんな元気でなによりだ」と言葉を添え、戸田恵梨香、清川あさみと寄り添っている3ショットを公開。この3人は大島優子らとたびたび「パワフル女子会」と称して会食する様子をインスタグラムなどで投稿しており、このときは久々の再会だったようだ。比嘉は「#個性バラバラ #それが最高 #それでいい」ともつづっている。ファンからは「幸せすぎる」「この3人大好き」「素敵スリーショット!」「皆さん美しい」「3人姉妹のようですね」などの声が寄せられた。■ほろ酔いショット同じく2025年4月、比嘉は「海とタコスとジンソーダ 杜の香、ほんと何にでも合う」とつづり、海でジンソーダの缶を片手に笑っているショットを公開。比嘉の地元・沖縄での写真のようで、リラックスしている比嘉の表情が印象的だ。頬が少し赤く染まっているほろ酔いショットとなっている。ファンからは「とっても海がお似合い」「可愛すぎ」「美しいです」「最高!」などのコメントが集まった。え、履いてる? 雑誌「美脚美尻」特集で表紙に抜てき!■馬との2ショット2025年5月、比嘉は「horse show」「Thank you for the healing at Ralph Lauren Hospitality Lounge」と添え、馬と戯れているショットは数枚公開。比嘉はブルーのストライプシャツにホワイトのベストという綺麗めコーデで、馬を撫でたり馬に頬を寄せたりして柔らかい笑顔を浮かべている。比嘉と馬の2ショットに、ファンからは「素敵なツーショット」「最高に癒されます」「美しすぎる」「お馬さんも嬉しそう」などの反響が寄せられた。■「anan」オフショットで美脚披露2025年6月、比嘉は「anan No.2448」スペシャル・エディションの表紙に登場。今号は「anan」恒例の「美脚美尻」特集となっており、膝を抱えた「繭ポーズ」で表紙を飾った。比嘉のマネージャーは、そのときのオフショットを公開。赤いトップスに美しい脚が際立つ黒のタイツ姿の比嘉のショットを投稿した。ブラックのピンヒールも印象的なコーディネートとなっている。ファンからは「美人だし色っぽい」「美の塊」「最高の美」「脚きれいです」「脚長」などの声が集まっている。引用:「比嘉愛未」インスタグラム(@higa_manami)「コンテンツ・スリー」インスタグラム(@contents__three)