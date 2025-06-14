日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の3万7960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
38878.08円 ボリンジャーバンド3σ
38511.52円 ボリンジャーバンド2σ
38144.96円 ボリンジャーバンド1σ
38118.00円 5日移動平均
38030.00円 一目均衡表・転換線
37960.00円 14日夜間取引終値
37915.00円 200日移動平均
37834.25円 13日日経平均株価現物終値
37778.40円 25日移動平均
37620.00円 一目均衡表・基準線
37411.84円 ボリンジャーバンド-1σ
37045.28円 ボリンジャーバンド2σ
36678.72円 ボリンジャーバンド3σ
36619.73円 75日移動平均
35280.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
34760.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
株探ニュース
38878.08円 ボリンジャーバンド3σ
38511.52円 ボリンジャーバンド2σ
38144.96円 ボリンジャーバンド1σ
38118.00円 5日移動平均
38030.00円 一目均衡表・転換線
37960.00円 14日夜間取引終値
37915.00円 200日移動平均
37834.25円 13日日経平均株価現物終値
37778.40円 25日移動平均
37620.00円 一目均衡表・基準線
37411.84円 ボリンジャーバンド-1σ
37045.28円 ボリンジャーバンド2σ
36678.72円 ボリンジャーバンド3σ
36619.73円 75日移動平均
35280.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
34760.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
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