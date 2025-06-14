　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の3万7960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

38878.08円　　ボリンジャーバンド3σ
38511.52円　　ボリンジャーバンド2σ
38144.96円　　ボリンジャーバンド1σ
38118.00円　　5日移動平均
38030.00円　　一目均衡表・転換線
37960.00円　　14日夜間取引終値
37915.00円　　200日移動平均
37834.25円　　13日日経平均株価現物終値
37778.40円　　25日移動平均
37620.00円　　一目均衡表・基準線
37411.84円　　ボリンジャーバンド-1σ
37045.28円　　ボリンジャーバンド2σ
36678.72円　　ボリンジャーバンド3σ
36619.73円　　75日移動平均
35280.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
34760.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）


株探ニュース