田中あいみが、本日先行配信した新曲「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」のMVを公開した。 ◆田中あいみ 動画 数々の歌手とのコラボレーションをTBSラジオ『土曜朝6時 木梨の会。』から発信している木梨憲武が今回、満を持してプロデュースする「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」は所ジョージが作詩・作曲を手掛け、軽快なリズムの歌謡曲に木梨・所のコーラスが入ったゴージャスな仕上がりで、人の心理の真実に迫る作品となっているという。 MVには木梨と所も参加しており、所は友人のTHE ALFEE・高見沢俊彦のギターを借りて出演し、木梨は「西部警察」の大門刑事のようにサングラスに黒いロングコートでショットガンを手に持っている。楽曲タイトル「NAZO」にかけて木梨と田中あいみが手品、所は体が折れるマジックを披露。さらに俳優・武田真治もサックスの演奏で参加するなど、盛りだくさんの内容になったとのことだ。 ◆ ◆ ◆ ◾️田中あいみ コメント この曲で、これまでとは違う扉を開いて、違う引き出しができています。 今年はこの2人の船に乗っかって、紅白という夢を追いかけて頑張りたいと思います。 ◆ ◆ ◆ ◾️先行配信シングル「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」2025年6月14日(土)配信スタート各音楽配信サイト: https://lnk.to/nazo 2025年7月30日(水)CDシングル発売CRCN-8764 \1,500(税込) 1. NAZO with 木梨憲武・所ジョージ 2.魅力 3. NAZO with 木梨憲武・所ジョージ [オリジナル・カラオケ] 4.魅力 [オリジナル・カラオケ] ◾️新曲「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」発売記念 予約イベント 2025年・6月18日(水)12:00 イズミヤショッピングセンター平野16:00 イズミヤショッピングセンター門真 ・6月26日(木)12:00 イズミヤショッピングセンター昆陽16:00 イズミヤショッピングセンター淡路 ・6月29日(日)15:00ユアエルム八千代台 屋上 グリーンランド ・7月7日(月)13:30T-PLACE エコス境店 2階 ・7月27日(日)13:30笠間ショッピングセンター ポレポレシティ 1F セントラルコート ◆芸道生活50周年 細川たかし&吉本新喜劇2025年9月17日(水)〜9月21日(日)会場:御園座 関連リンク ◆田中あいみ オフィシャルサイト◆田中あいみ オフィシャルX◆田中あいみ オフィシャルInstagram◆田中あいみ […]

