2024年の大阪アジアン映画祭で笑いと感動の渦を巻き起こした、タイ発の傑作青春映画『親友かよ』がついに日本公開される。主演の「トニー」ことアンソニー・ブイサレートと、「ジャンプ」ことピシットポン・エークポンピシットが作品の魅力を語り合った。

本作は「アジアのA24」と称される映画スタジオ・GDH559(以下GDH)が製作を手がけ、『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』のバズ・プーンピリヤ監督がプロデュースした話題作。

高校3年生の少年ジョーが、交通事故で突然この世を去った。クラスの席が隣同士だったペーは、短編映画コンテストに入賞すると試験ナシで進学できると知り、転校して間もないにもかかわらず、自分はジョーの親友だとウソをつき、ジョーのために映画を作ると宣言。仲間たちを巻き込んでの映画づくりが始まるが――。

ペー役のアンソニーは、「タイのティモシー・シャラメ」とも言うべき端正なルックスとみずみずしい演技で観客を魅了。ジョー役のピシットポンはBLドラマ「ラブ・バイ・チャンス2/A Chance To Love」で注目され、本作でタイ国立映画協会賞の助演男優賞に輝いた。

タイでの劇場公開から2年、若き才能ふたりにとって『親友かよ』はどんな経験だったのか。それぞれの役づくりや撮影秘話、当時から現在までの変化も含めて、貴重な“同窓会トーク”をお届けする。



『親友かよ』を観るたび、うれしい気持ちになる

――『親友かよ』が日本公開を迎えますが、おふたりは最近この映画を見直しましたか?

アンソニー・ブイサレート(以下、アンソニー) 撮影は2022年だったので、ずいぶん前に撮ったように感じますね。僕は去年(2024年)の12月に、父の故郷のベルギーに帰ったとき、母と一緒に見返しました。撮影からいろんなことが変わったけれど、いい時間だったなと思います。

ピシットポン・エークポンピシット(以下、ピシットポン) 『親友かよ』を観るたび、僕はすごくうれしい気持ちになるんです。出演できて本当に良かったし、自分たちの演技もすごくいいなって(笑)。素晴らしいチャンスをもらえたこと、ジョーを演じるなかでさまざまなことを学べたことに感謝しています。

会う機会はあったが…

――映画の公開後、おふたりが顔を合わせる機会はありましたか?

アンソニー まだ共演のお仕事はないんですけど、会う機会はいろいろとあったので、久しぶりという感じはしないですね。

ピシットポン うん。監督の誕生日パーティーや新年会などで顔を合わせていたんです。ただ、ゆっくり話をする機会はほとんどなかったんですよ。

撮影はまだコロナ禍だった

――撮影を思い出して、今でもよく覚えているエピソードはありますか?

アンソニー 当時はまだコロナ禍だったので、毎朝、検査のために棒を鼻の中に突っ込まれたことです(笑)。あとはGDHのチームがとにかく素晴らしかったので、共演者はもちろんですが、スタッフの皆さんも懐かしいですね。

ピシットポン 僕はロケ地の学校がすごく印象に残っています。バンコクにある高校でしたが、本当にきれいなところで、見たこともないほど校舎が大きかった(笑)。短い期間ながら、学生生活をもう一度過ごせたような気分でした。なんだか異世界に入り込んだみたいでしたね。

ワークショップで心の壁がなくなっていった

――映画を観て、おふたりの空気感が素晴らしいと思いました。ペーとジョーを演じるため、お互いにどのような準備をしましたか?

アンソニー 最初にジャンプ(ピシットポン)とのワークショップをしたんです。たとえば、お互いの腕をつかんで体重をかけ合い、手を離すか離さないか……とか。

ピシットポン そこでお互いの関係を自然に作れたので、心の壁がなくなっていったんです。トニー(アンソニー)のことを弟のように思えたからこそ、心を開けたし、思いやりを持てたし、ポジティブなエネルギーも生まれた。それが演技にもいい影響を与えたんだと思います。

最初に撮ったのは、ペーが転校してきた初対面のシーン

――ペーとジョーの共演シーンはまとめて撮影したのでしょうか?

ピシットポン トニーとのシーンは1〜2ヶ月くらいかけて撮りました。学校での撮影も多かったので、毎日のように顔を合わせるなかで、だんだんトニーや監督のことがわかっていきましたね。

アンソニー ふたりのシーンがほとんど順撮りだったのはラッキーでした。最初に撮ったのはペーが転校してきた初対面のシーンで、撮影の終盤にラスト近くを撮影したんです。ペーとジョーが仲良くなる過程と、実際の僕たちの関係がリンクしていました。

――アンソニーさんは、一緒に映画を制作する仲間たちとの共演シーンも多いですよね。

アンソニー みんなで短編映画を撮るシーンは一番楽しかったです。若者らしいケミストリーが求められていたので、のびのびと思いっきり演じて、新しい友達ができたような感じ。ジョーの代役をしていたピン役のフルーク(タナコーン・ティヤノン)、録音担当だったブーム役のフジ(ジラパット・シワコシット)とは今でも仲がいいんですよ。

ピシットポン とても楽しくてかわいらしいシーンですよね。初めて映画を観たときはちょっと寂しかったですよ、僕も参加したかった(笑)。

ジョーのダークな一面

――ジョーは明るい性格ですが、時折ダークな一面を見せますよね。自分の夢を綴ったノートを黒塗りにしたり、ある頼み事をするときに思いがけない表情を見せたり……。

ピシットポン 僕が思うに、人間には誰でも暗い部分があります。ジョーは実家が文房具屋で、授業料も払えないほど貧しい生活を送っている。お金に困っているからこそ、お金をたくさん使うことが大きな夢で……だからこそ、その夢が叶うかもしれないときに、明るくてフレンドリーなキャラクターが消えてしまうのは理解できました。そんなふうに暗い部分が顔を出す瞬間は誰にでもあるはずだから、ジョーの闇を特別に作る必要はないなとも。

ジョーへの思いは自然に芽生えていった

――かたや、ペーは映画を撮りながら、いなくなったジョーへの思いを膨らませていきます。ピシットポンさんがいない撮影のなかで、ペーの心境をどのように想像していましたか。

アンソニー 僕は、ペーからジョーへの愛情は常にあったと思うんです。ジョーと出会ったときも、ジョーが死んでしまったときも、彼の母親に出会って家の状況を知ったときも、他人からジョーの話を聞かされたときも。だからこそ、僕がペーの感情をあれこれと想像するよりも、いつも目の前の出来事に素直に反応していようと思っていました。

ピシットポン 「ずっと一緒にいるんだろうな」と思っている相手がいなくなったあとの時間を想像することはたぶんないと思うんです。ペーはジョーがいなくなったからこそ、彼のことを深く考えて、「もしもジョーが生きていたら」とさえ感じるんでしょうね。

アンソニー そうだね。きっと、ジョーへの思いは自然に芽生えていったんだと思う。

――ご自身も、演じるなかで気持ちが自然に膨らんでいったんですね。

アンソニー そうなんです。だから、いつかジャンプと一緒にBLドラマをやりたいですね(笑)。

二人の子どものころの「夢」

――『親友かよ』は、少年たちの「夢」がテーマの映画でもあります。おふたりには子どものころ、どんな夢がありましたか?

アンソニー 子どものころはサッカー選手になりたかったんですよ。だけど、あまりにも難しくて叶わなかった。母が僕の試合を初めて見に来たとき、いいところを見せようと思っていたのに、ボールを蹴ることすらできず交代になってしまって……。「もうダメだ」と思って役者になりました(笑)。きっと、そういう運命だったんだと思います。

ピシットポン 僕には昔、特別な夢がなかったんです。スポーツをしたり、歌を歌ったり、楽しいことをするのは好きだったけれど、何かになれるとは思っていなくて。幸せな気持ちになれることをしたいと思いつつ、成長するにつれて現実と夢は違うんだとわかってきました。だけど今、役者としての仕事を続けるなかで、もっと自分の人生を理解したいと思えるようになったんです。それが僕にとっては一番新しい夢ですね。

役者をしていて一番のやりがい

――ペーは軽い気持ちで映画を撮りはじめ、創作のやりがいや本質に触れていきます。おふたりは俳優のお仕事を始めたあと、どんなやりがいや面白さに気づきましたか?

ピシットポン 役者をしていて一番やりがいを感じるのは、やっぱり自分自身や他人のことを理解できるところ。ジョー役を通じて、僕は物事をポジティブに考えることや、自分のエゴを捨てていくことを学べたと思うので。

アンソニー 僕も同じ意見で、役を演じることは自分自身を理解することにつながると思っています。それから、仕事のなかで新しい俳優のみんなに出会えるのもすごくうれしい。一生懸命頑張ってきたことが報われたような気分になります。

「僕はやっぱり演技が好き」

――『親友かよ』のあと、おふたりはご自身や周囲の環境が大きく変わったと思います。それぞれ、現在までにどんな変化がありましたか?

ピシットポン この映画に出て、僕は演じることがさらに大好きになりました。脚本をうまく表現できるようになりたいし、任せてもらえた役柄になりきりたいし、いろいろ試してみたいこともある……映画づくりそのものが好きになったんです。それから、歌手活動では歌を唄うだけでなく曲づくりもしています。今はそれぞれの道でやりたいことがあるんですよ。

アンソニー 実は、僕は『親友かよ』と同じ年に映画を2本撮ったことで力尽きてしまったんです。そのあとは演技の仕事を1年以上していなくて、ドラマのオファーもあったけれど出たいと思えなかった。しかも、何もしないでいたら情熱が失われてしまって……。けれど、もうすぐタイで放送される「Taste(英題)」というドラマのオファーを受けたときに情熱がよみがえってきたんです。今は、「僕はやっぱり演技が好きなんだな」と再び実感しています。

通訳:高杉美和

(稲垣 貴俊/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)