木梨憲武が、2025年9月3日に東京・初台の東京オペラシティ コンサートホールにて、フルオーケストラとのコラボレーションによる一夜限りのエンターテインメントライブを開催することを発表した。 指揮は三ツ橋敬子、演奏は東京フィルハーモニー交響楽団が務める。クラシックと演歌、歌謡曲、ポップス、ヒップホップを融合させた、笑いあり・驚きありの特別なステージをお届けするという。 ◆ ◆ ◆ ◾️木梨憲武 コメント指揮 三ツ橋敬子さん、東京フィルハーモニー交響楽団、スーパーゲストのみなさんとで団体歌謡ライブ選手権エンターテインメントを全力でお送りします!お楽しみに!! PEACE! ◆ ◆ ◆ ◾️<木梨クラシック> 開催日時:2025年9月3日(水)18:00開場 / 19:00開演会場:東京オペラシティ コンサートホール:タケミツメモリアル主演:木梨憲武指揮:三ツ橋敬子オーケストラ:東京フィルハーモニー交響楽団ゲスト:後日解禁予定 詳細:https://kinashinokaiin.com/feature/kinashiclassic 関連リンク ◆木梨憲武 オフィシャルサイト◆木梨憲武 オフィシャルInstagram◆木梨クラシックオフィシャルサイト

