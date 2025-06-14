µÞ¤®¤¹¤®¤¿¥Ø¥Ó¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÂÖ¡¡¾×·âÅªà·ëËöá¤Ë5.6Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¢¥Û¤Î»Ò¤â¤ª¤ë¤ó¤«¡×
µÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¡£µÞ¤¤¤Æ¤Ï»ö¤ò»ÅÂ»¤¸¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬µÞ¤¤¤À¤»¤¤¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¼«Á³³¦¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¡£µÞ¤®¤¹¤®¤¿¤»¤¤¤Ç¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ø¥Ó¤¬X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯6·î10Æü¡¢ÅìµþÅÔºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦Ç¤Ò¤µ¤·¡Ê¡÷nekohisashi919¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«7ÉÃ¤ÎÃ»¤¤±ÇÁü¡£
ÀÐÃÊ¤Î¾å¤ò¡¢1É¤¤Î¥Ø¥Ó¤¬Çç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤ÂÎ¤ÎÎ¾Ã¼¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤É¤Á¤é¤¬Æ¬¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¥Ø¥Ó¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¤ä¤ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥íÆ°¤¤¤ÆÀÐ³À¤Î·ä´Ö¤ÎÃæ¤ØÆþ¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤ÆÅÓÃæ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡£¥®¥å¥ó¤È¤·¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥à¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿º¸Ã¼¤¬¼Ì¤Ã¤¿¡£
Æ¬¤À¡£¤³¤Î¥Ø¥Ó¡¢´ïÍÑ¤Ë¤â¸å¤í¸þ¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÁ´¿È¤òÀÐ³À¤ÎÃæ¤Ø¡£
......¤È»×¤¤¤¤ä¡ª
°ú¤Ã¹þ¤ó¤ÀÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÊÌ¤Î·ä´Ö¤«¤éÂÎ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¤Þ¤Ç¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤ó¤À......¡£
¤³¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¤¢¤ï¤Æ¤ó¤Ü¤¦¤Ê¥Ø¥Ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï12Æü¡¢Ç¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¸åÊý³ÎÇ§¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹
À¸¤Êª¤òÃµ¤·¤ÆÊâ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Ç¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Ø¥Ó¤È¤Ï¡¢2024Ç¯4·î28Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢µÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¶á½ê¤Î»³¤ØÀ¸¤Êª¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ³À¤«¤é¥·¥Þ¥Ø¥Ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¥Ð¥¹¥¥ó¥°¡ÊÆü¸÷Íá¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¤è¤¦¤È¶áÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÇ¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¡Ë
¥·¥Þ¥Ø¥Ó¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤â¥Ø¥Ó¤¬ÀÐ³À¤Ë±£¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥·¥Þ¥Ø¥Ó¤ÎÌÌÇò¤¯¤â°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç5Ëü6000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê13ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ø¥Ó¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤Ê¤¡¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¥Ø¥Ó½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¢¥Û¤Î»Ò¤â¤ª¤ë¤ó¤«¾Ð¡×
¡ÖÁÝ½üµ¡¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Ü¥¿¥ó²¡¤·¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë»þ¤ß¤¿¤¤¤ÊÀª¤¤¤ÇÁð¡×
¡ÖÀª¤¤¤è¤¯ÌÍÓµ¤Ã¤¿¤éÉ¡¤«¤é¿á¤½Ð¤¿¤È¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×