Ê¡ÅÄ½ß»á¤¬£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò£Ã£Å£ÏÂàÇ¤¤Ø¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡Ö¶âÈ±¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¸Æ¤Ó
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡×¤ÎÊ¡ÅÄ½ßÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Å£Ï¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£±£³Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¼Ò¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡ÖËÜÆü¡¢°ìÉôÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Å£Ï¤ÎÊ¡ÅÄ½ß¤¬ÂàÇ¤¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¤½¤ÎÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤éµ¡´Ø·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸øÉ½¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ»á¤Ï¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£³Ç¯£±£°·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¼ÒÀßÎ©»þ¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Å£Ï¤Ë½¢Ç¤¡£¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ò°Ü¹Ô¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤Ê¤É¥¿¥ì¥ó¥È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¿·¤¿¤Ê·ÀÌó·ÁÂÖ¤òÆ³Æþ¡£¤Þ¤¿¡¢·ÀÌó¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ó£Î£ÓÈ¯¿®¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾ÇäËÉ»ß¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ýÂÐºö¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¡Ù¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿Àè¶î¤±Åª¤Ê¿ÍÊª¡£¾ï¡¹¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤ÎÊÑ³×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤âÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼êÏÓ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¶âÈ±¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÈ±·Á¤â¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ø¥Ñ¥Ä¥¥ó¡Ù¡Ø¶âÈ±¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ê¡ÅÄ»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¸¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¡×¤¬£´·î¡¢Æ±¶É¤Î¿Æ²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿³ô¼çÄó°Æ¤Ç¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¸õÊä¼Ô£±£²¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£