アフタヌーンティーやお酒の無料サービスも！【ザ ベースメント ホテル 大阪本町】はステキなデザイナーズホテル

遊び心を感じるライフスタイルホテル

2025年4月、大阪の本町にリブランドオープンしたお洒落なホテルを紹介します。しかも無料で楽しめる「アフタヌーンティー」や「イブニングカクテル」を用意。それがリッチモンドホテルを展開するアールエヌティーホテルズの新ブランド【THE BASEMENT HOTEL Osaka Honmachi(ザ ベースメント ホテル 大阪本町)】。カラフルな館内や客室をはじめ、彩り豊かな料理が並ぶ朝食もテンションが上がりますよ。今回紹介するのは、新しいタイプのライフスタイルホテル。カジュアルでスタイリッシュな輸入家具や雑貨などを展開する「 ACTUS 」がブランドイメージと施設デザインを担当。大人っぽいダスティピンクをベースカラーに、ロイヤルブルーが主張する館内や室内。目を楽しませてくれるホテルです。

客室は「SMALL COMFORTABLE」がテーマ

無料のアフタヌーンティーやドリンクが楽しめる

テンションが上る彩り豊かな朝食ビュッフェ

▲地下鉄四つ橋線の本町駅から徒歩2分▲ロビーはコンセプトカラーのダスティピンクとロイヤルブルーが印象的柔らかなフォルムのソファやカラフルなクッションがあるほか、金網が張られたロッカーも遊び心を感じます。チェックインは写真左奥のフロントで行い、支払いはキャッシュレスのみ。クレジットカードやQR決済、交通系ICなどが利用できます。▲館内至る所に遊び心のあるメッセージをサインで表現つい写真に撮りたくなる可愛いらしさがさまざまな場所で見つかります。グリッドが連鎖する床のタイルもスタイリッシュ。ロビーの壁にはめ込まれたオフホワイトのタイルが、色鮮やかなアメニティーバーを際立たせ、自然に目を引くデザインが秀逸。客室にはアメニティを置いていないので、必要なものはここでピックアップします。「小さな満足」をコンセプトにした客室は、31平米のユニバーサルルームを除き、すべての客室が15.5平米から16.5平米ほどの広さ。1 Bed Room や2 Beds Room のほか、窓を広くとった1 Bed Room w/wide view(ワンベッドルーム ウィズ ワイドビュー)や、可愛らしいソファを置いた2 Beds Room w/sofa(ツーベッドルーム ウィズ ソファ)など5タイプ119室をそろえます。バスとトイレは独立タイプ。全室に40型テレビを備え、シモンズ社のベッドも満足感を高めます。▲不思議なデザインのルームナンバールームサインのストライプは客室フロアの廊下を示していて、○が各客室の位置、●が1311号室を示すパズルのようなデザインです。もちろん客室ごとに●の位置が変わります。▲「1 Bed Room w/wide view(ワンベッドルーム ウィズ ワイドビュー)」16.5平米とコンパクトな角部屋ながら、ベッドサイドは街の風景を見渡せるワイドビューの広い窓で、開放感のある間取りです。シモンズのダブルベッドは幅160cm。2名利用でもゆったりと寝られます。▲使いやすいレイアウト部屋に入るとセンスのいい洗面が設置され、キャビネットやデスクが一直線に配置された機能的な設えです。▲備品のデザインセンスもよく、滞在が楽しく感じられるのもポイント着心地のいいワッフル生地のパジャマや真っ白なマグカップにはホテルのロゴマークが入り、コーヒーのドリップパックは、京都にある「海ノ向こうコーヒー」とコラボした、ホテルオリジナルのブレンドです。白いバルミューダのポットで淹れたくなる一杯です。▲バスとトイレはそれぞれ独立しています洗い場付きのバスルームにはバスチェアーが置かれ、座って洗えるのも高ポイント。シャンプー類は日本の素材だけで作られたポーラの「 IUGEN(イウゲン)」でした。ホテル最上階の「 THE BASEMENT LOUNGE(ザ ベースメント ラウンジ)」では、14時から22時まで宿泊者はアフタヌーンティーにくわえ、アルコール飲料やソフトドリンク、おつまみなどを無料で楽しめる「ソーシャルアワー」を用意します。▲14階にある THE BASEMENT LOUNGEダスティピンクの壁やテーブルに、ロイヤルブルーのソファーや椅子、照明などが主張するスタイリッシュで非日常感を味わえるラウンジです。▲14時から17時は「アフタヌーンティー」マカロンやカヌレ、カップケーキなどのプチスイーツが並び、好きなものを自由にいただけます。そのうえティースタンドまで用意され、オリジナルアフタヌーンティーを楽しめます。▲17時から22時は「イブニングカクテル」冷蔵庫に入った種類豊富なアルコールやソフトドリンクなどを、おつまみと共に無料で用意します。※アルコールの提供は21時まで。朝食会場はラウンジサービスと同じくホテル14階の「 THE BASEMENT LOUNGE(ザ ベースメント ラウンジ)」です。色鮮やかな野菜のグリルやプティタルト、トッピングが華やかなおにぎりなど、味はもちろん映えるメニューが並ぶビュッフェスタイル。時間は7時から10時までで、大人¥2,000、小学生¥1,000(どちらも税込価格)、未就学児は無料です。▲朝食会場は14階のラウンジ可愛らしいおにぎりが並びます。この日はイクラが飾られた塩おにぎり、柴漬けと白ごま、肉みそと錦糸卵の混ぜおにぎりが用意され、どれもミニサイズなので様々な味を試せます。▲おにぎりもカラフルトマト、にんじん、うずまきビーツ、スナップエンドウなど野菜がたっぷり用意されるのは嬉しいですね。味付けに塩麹のソースや八丁味噌のソースなど発酵食材を意識した味付けもヘルシー。もちろんホテル朝食の定番、スクランブルエッグや鯖の塩焼きもありました。▲グリル野菜やスクランブルエッグ、焼き魚などスープやお味噌汁も忘れずに味わっておきましょう。内容は季節などによっても変わりますが、今回の「具だくさんミネストリーナ」や「エビとマッシュルームのチャウダー」は、食べ応えがあってこだわりを感じる味。特に大阪は出汁文化の街。「一番だしの味噌汁」は、しっかり出汁感を味わっておきましょう。▲スープやお味噌汁味が際立つキッシュやグリル野菜、映えるおにぎりなど、彩り豊かな料理が並び、テンションが上る朝食です。ジュースやグラスに入ったサラダなどは冷蔵ケースに並んでいるので、好きなものを好きなだけピックアップ。うれしい気分で迎えられる朝食です。▲彩り豊かでテンションが上る朝食ホテルに入ると、カラフルでスタイリッシュなロビーになっていて、客室もラウンジも、朝食までも色鮮やか。宿泊客全員がアフタヌーンティーやアルコールも飲めるソーシャルアワーを楽しめるのがイチ押しのポイント。大阪へ行く時は、【THE BASEMENT HOTEL Osaka Honmachi(ザ ベースメント ホテル 大阪本町)】を試してみてくださいね。<text&photo:みなみじゅん 予約・問:ザ ベースメント ホテル 大阪本町 https://thebasementhotel.jp/osakahonmachi/>