¡Ö30MF¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MF ¥íー¥¶¥ó¥¢¥µ¥·¥ó¡×¡õ¡Ö30MF ¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Þー¡Ê¥íー¥¶¥ó¥¢¥µ¥·¥ó¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MF ¥íー¥¶¥ó¥¢¥µ¥·¥ó¡×µÚ¤Ó¡Ö30MF ¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Þー¡Ê¥íー¥¶¥ó¥¢¥µ¥·¥ó¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤ò6·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡Ö30MF ¥íー¥¶¥ó¥¢¥µ¥·¥ó¡×¤¬2,200±ß¤Ç¡¢¡Ö30MF ¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Þー¡Ê¥íー¥¶¥ó¥¢¥µ¥·¥ó¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤¬770±ß¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö30 MINUTES FANTASY¡×¤è¤ê¡¢¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¡È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡É¡ÎÁÇÂÎ¡Ï¤ÎÂ¾¤Ë¥¢ー¥Þー¡¦ÉðÁõ¥Ñー¥Ä¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿ー¥¿ー¥»¥Ã¥È¡Ö¥íー¥¶¥ó¥¢¥µ¥·¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡È¥¢ー¥Þー¥¯¥í¥¹¡É¡ÎÁõ¹Ã´¹Áõ¡Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾å°Ì¥¸¥ç¥Ö¤Ø¡È¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¢ー¥Þー¤äÉðÁõ¤Î¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Þー¡Ê¥íー¥¶¥ó¥¢¥µ¥·¥ó¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤âÆ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö30MF ¥íー¥¶¥ó¥¢¥µ¥·¥ó¡×
¡¡¡È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡É¡ÎÁÇÂÎ¡Ï¤Ï¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ç¥Ö¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ¬Éô¡¦¼ó¤Ë²ÄÆ°¼´¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç³Ü¤ò°ú¤¯¡¢´é¤òÆÍ¤½Ð¤¹¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤¬²ÄÇ½¡£¶»¡¦Æ¹¡¦¹ø¤Î²ÄÆ°¼´¤È¹ø¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Îº¬¸µ¤Î¥¹¥é¥¤¥Éµ¡¹½¤¬Ï¢Æ°¤·¡¢¼«Á³¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬ºÆ¸½²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÌÇä¤ê¤Î¥êー¥Ù¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥¢¥µ¥·¥ó¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢ÉðÁõ¤Ë¤Ï¡Ö¥À¥¬ー¡×¤¬2ËÜÉÕÂ°¡£¸ª¤ä¹ø¥¢ー¥Þー¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤ÏÇØÃæ¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê²ÄÆ°¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦¥À¥¬ー¡ß2
¡¦¥¢ー¥Þー¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡Ö30MF ¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Þー¡Ê¥íー¥¶¥ó¥¢¥µ¥·¥ó¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¡×
¡¡ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö30MF ¥íー¥¶¥ó¥¢¥µ¥·¥ó¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥íー¥¶¥ó¥¢¥µ¥·¥ó¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¡È¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤¬²ÄÇ½¡£ÉðÁõ¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥ó¥°¥½ー¥É¡×¤È¡Ö¥·¥çー¥È¥½ー¥É¡×2ËÜ¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¥êー¥Ù¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¡Ö¥¢¥µ¥·¥ó¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦¥í¥ó¥°¥½ー¥É¡ß1
¡¦¥·¥çー¥È¥½ー¥É¡ß2
¡¦¥¢ー¥Þー¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦ÉðÁõ¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
(C) BANDAI SPIRITS 2023
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£