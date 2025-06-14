IO、新アルバム『JUST ALBUM』DEMO LISTENING PARTY開催
東京のラッパーIOが2025年にリリースするニューアルバム『JUST ALBUM』のDEMO LISTENING PARTYを開催することを発表した。同日にはVALLADのPOP-UPも開催される。いずれも日時以外場所等詳細は不明となっている。
また、同作品を引っ提げての日本武道館単独公演「JUST SHOW」はSOLD OUTとなっていたが、演出プランの決定に伴い一部一般席、そして注釈付き指定席が6月17日正午12時より追加販売される。
＜イベント情報＞
「JUST ALBUM」DEMO LISTENING PARTY/VALLAD POP-UP
日程：2025年6月17日（火）
会場：後日発表
VALLAD POP-UP開催時間：15:00-18:00
LISTENING PARTY開催時間：19:00-23:00
＜ライブ情報＞
単独公演「JUST SHOW」
2025年7月16日（水）日本武道館
時間：Open 18:00 Start 19:00
購⼊URL: https://eplus.jp/io-justlive/
追加発売（先着）受付期間:： 6/17(火) 12:00〜
チケット価格: 全席指定 \10,000（税込）
注釈つき指定席 \10,000
※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可
※注釈付き指定席はステージの位置や機材の位置により、ステージや演出の一部が見えにくい場合がございます。
※注釈付き指定席は申込前に必ず注釈内容ご確認の上ご購⼊ください
IO Instagram：https://www.instagram.com/iointheday/
また、同作品を引っ提げての日本武道館単独公演「JUST SHOW」はSOLD OUTとなっていたが、演出プランの決定に伴い一部一般席、そして注釈付き指定席が6月17日正午12時より追加販売される。
「JUST ALBUM」DEMO LISTENING PARTY/VALLAD POP-UP
日程：2025年6月17日（火）
会場：後日発表
VALLAD POP-UP開催時間：15:00-18:00
LISTENING PARTY開催時間：19:00-23:00
＜ライブ情報＞
単独公演「JUST SHOW」
2025年7月16日（水）日本武道館
時間：Open 18:00 Start 19:00
購⼊URL: https://eplus.jp/io-justlive/
追加発売（先着）受付期間:： 6/17(火) 12:00〜
チケット価格: 全席指定 \10,000（税込）
注釈つき指定席 \10,000
※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可
※注釈付き指定席はステージの位置や機材の位置により、ステージや演出の一部が見えにくい場合がございます。
※注釈付き指定席は申込前に必ず注釈内容ご確認の上ご購⼊ください
IO Instagram：https://www.instagram.com/iointheday/