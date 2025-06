仙台発、在住の4人組オルタナティブロックバンド鉄風東京が8月23日(土)に仙台Rensaで開催する自主企画イベント「鉄風東京presents. FLYING SON FES 2025」の第二弾出演アーティストを発表した。今回発表されたのは大阪、寝屋川の4ピースロックバンドBlue Mash。すでに発表されているSurvive Said The Prophet、KALMAの2組とともに彼らが鉄風東京のホーム仙台でどんなライブを繰り広げるのか注目が集まる。

また、本日20時よりチケットのファミリーマート先行がスタート。応募期間は6月13日(金)20:00〜6月22日(日)23:59までとなる。<リリース情報>鉄風東京Digital Single「さみだれ」配信中<ライブ情報>鉄風東京 presents FLYING SON FES 20252025年8月23日(土)仙台Rensa【宮城】OPEN 14:15 / START 15:00出演者:鉄風東京 / Survive Said The Prophet / KALMA / BlueMash / andmore...チケット代:一般チケット \5,000-(税込/D代別) / 学割チケット \4,500- (税込/D代別)ファミリーマート先行:6月13日(金)20:00〜6月22日(日)23:59まで受付URL:https://w.pia.jp/t/tepputokyo-fsf2025/鉄風東京 Official SITE https://tepputokyo.jp