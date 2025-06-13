´Ú¹ñ¡¡ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×70¡ó¡¡½¢Ç¤¸å½é¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº
´Ú¹ñ¤ÇÀè½µ½¢Ç¤¤·¤¿ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤º¤Í¤ë½é¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï7³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤Ä¾¸å¤Î·ë²Ì¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¡×¤Ï13Æü¡¢º£·î4Æü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Çº£¸å5Ç¯´Ö¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢70%¤Î¿Í¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤ÎÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤Ä¾¸å¤Î·ë²Ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î60%¤è¤ê¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ê¸ºßÆÒ¸µÂçÅýÎÎ¤Î87%¤Ë¤ÏµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·Ë¾¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ÐºÑ²óÉü¡×¤¬16%¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¤Ë¤â´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤é¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Êè,
½»Âð,
¹©¾ì,
¿ÀÆàÀî,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Åìµþ,
Ê©ÃÅ