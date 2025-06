ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」から、果肉入りの氷に、夏空に浮かぶ入道雲のような北海道ソフトクリームを乗せた「ドンキー流かき氷」が登場中!

「ドンキーイチゴ雪氷」と「ドンキートロピカル雪氷」を実食レポで紹介します☆

びっくりドンキー「ドンキー流かき氷」ドンキーイチゴ雪氷/ドンキートロピカル雪氷

価格:各690円(税込)

発売日:2025年4月23日(水)〜 ※期間限定

販売時間:AM10:00〜

テイクアウト・デリバリー:不可

販売店舗:全国のびっくりドンキー店舗

「びっくりドンキー」の期間限定メニューとして「ドンキー流かき氷」2種が登場中!

「暑くなるこれからの時期、お客様にひんやり涼んでいただきたい」という想いが込められたびっくりドンキー流のデザート。

ラインナップは果肉入りのイチゴソースをたっぷりとかけた「ドンキーイチゴ雪氷」と、マンゴー氷に果肉入りのドラゴンフルーツソースをたっぷりとかけた「ドンキートロピカル雪氷」の2種類です。

ドンキーイチゴ雪氷

「ドンキーイチゴ雪氷」は、かき氷の定番、イチゴの氷とソースが甘くてジューシーな王道な味わい!

細かく削った氷にイチゴの果肉を混ぜ、トッピングに北海道ソフトクリームと果肉入りのイチゴソースをたっぷりとかけた、びっくりドンキーオリジナルのかき氷です。

ドンキートロピカル雪氷

ドンキートロピカル雪氷は、細かく削った氷にマンゴーの果肉を混ぜ、トッピングに北海道ソフトクリームと果肉入りのドラゴンフルーツソースをたっぷりとかけたデザート。

南国を感じられる見た目と味わいは、暑くなるこれからの時期にピッタリです☆

たっぷりのフルーツソースと、北海道ソフトクリームを乗せた、びっくりドンキーオリジナルのかき氷。

びっくりドンキー「ドンキーイチゴ雪氷」と「ドンキートロピカル雪氷」の紹介でした☆

