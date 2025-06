あす14日開催のRIZIN札幌大会『RIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO』のファンイベント「前夜祭」が13日に札幌市内で行われ、ゲストに野村駿太、秋元強真、西谷大成が登場。注目カードについて3人が語り合った。野村と秋元の注目カードは、ともに第9試合の「後藤丈治 vs. 鹿志村仁之介」。特に秋元は去年3月のDEEPで鹿志村と対戦予定だったものの、前日にキャンセルとなった。秋元は当時について「前日に半身浴で水抜きをしていたら、電話で『インフルエンザが中止』って連絡が来たんです」と苦笑まじりに振り返った。

西谷の注目カードは、BreakingDownで有名になりRIZINにたどり着いたものの、BreakingDownから“出禁”を宣告されたとしぞうと、Krushで戦ってきた鵜澤悠也の一戦。西谷は「筋を通してないヤツがどこまで行くのか興味がある。でも、人間味があるんですよ、としぞうは。行く先は崖に落ちるのか、上がっていくのか、それを見るのって楽しいじゃないですか」と見どころをファンに力説し、「見守りたい部分と、負けてほしいなって部分があります」とオチをつけた。試合展開については「としぞうはしぶといですからね。ちょこちょこ当てられると思うんですけど」と分析するも、「根性を見せたな〜という感じで負けると思います。BreakingDownにしては頑張ったな〜って感じで普通に負けます」と敗北を予想した。イベントの後半には、朝倉未来も登場。7月27日の『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』でのクレベル・コイケ戦に向けて「勝つので見ててください。マジで自信があります」と勝利を宣言した。●『RIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO』試合順・第15試合ヴガール・ケラモフ vs. 木村柊也・第14試合堀江圭功 vs. 西川大和・第13試合イルホム・ノジモフ vs. 新居すぐる・第12試合山本空良 vs. 鈴木博昭・第11試合ビクター・コレスニック vs. SASUKE・第10試合/RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント 1回戦アレクサンダー・ソルダトキン vs. プリンス・アウンアラー・第9試合後藤丈治 vs. 鹿志村仁之介・第8試合シナ・カリミアン vs. 荒東“怪獣キラー”英貴・第7試合ソルト vs. 万智・第6試合中島太一 vs. CORO・第5試合マゲラム・ガサンザデ vs. 安藤達也・第4試合上野空大 vs. ファーパヤップ・GRABS・第3試合遠藤来生 vs. ザーシバーディン・第2試合としぞう vs. 鵜澤悠也・第1試合上野奏貴 vs. 山川賢誠・OPENING FIGHT 第4試合鈴木嵐士 vs. 早坂優瑠・OPENING FIGHT 第3試合小林大希 vs. 森永ユキト・OPENING FIGHT 第2試合西島恭平 vs. 林修斗・OPENING FIGHT 第1試合成田佑希 vs. 能登崇