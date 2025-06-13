¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇËÁíÍý¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÆüÊÆ¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ ¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤ä¡ÈÃæÅì¾ðÀª¡É¤á¤°¤ê¶¨µÄ¤«¡©
ÀÐÇËÁíÍý¤Ïº£Ìë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ïº£Ìë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÆüËÜÂ¦¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¤ª¤è¤½20Ê¬´Ö¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤È¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤é¤È¤Î6ÅÙÌÜ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤òÁ°¤Ë¡¢¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï²þ¤á¤ÆÁ¼ÃÖ¤ÎÅ±ÇÑ¤òµá¤á¡¢Î¾¼óÇ¾¤ÏÆüÊÆÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍø±×¤È¤Ê¤ë¹ç°Õ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Ã´Åö³ÕÎ½´Ö¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÏÍè½µ¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç³«¤«¤ì¤ëG7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»ÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢¤³¤Î²ñÃÌ¤Îµ¡²ñ¤ËÆüÊÆ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç°ìÄê¤Î¹ç°Õ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ëÌî¤Ë¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£