¡Ö²¶¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¤¹¤ë¤è¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÀ¥¹¸¤¬ÀèÇÚ¤Î´é¤«¤é»¡¤·¤¿à¥µ¥¤¥óá¡¡½àÈ÷¤¬À¸¤ó¤Àµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ
¡¡¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½1DeNA¡Ê13Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤Îàµ¤ÇÛá¤ò»¡¤·¤Æµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¡¢DeNAÀèÈ¯¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤«¤éËÒ¸¶ÂçÀ®¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢¤Ê¤ª¡¢1»àÆóÎÝ¡£ÀîÀ¥¤ÏÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¼þÅìÍ¤µþ¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢»¡¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¼þÅì¡ËÍ¤µþ¤µ¤ó¤¬´é¤Ç¡Ø²¶¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¤¹¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£³ÎÎ¨Åª¤Ë¤â¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£°Æ¤ÎÄê¡¢¼þÅì¤Ï»°ÎÝÊý¸þ¤Ø¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¡£1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏËÒ¸¶¡ÊÂçÀ®¡Ë¤µ¤ó¤ÇµÓ¤âÂ®¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤âÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤âÂÇ¤¿¤»¤ë¤è¤ê¡¢¤½¤Ã¤Á¡Ê¥Ð¥ó¥È¡Ë¤ÎÊý¤òÁª¤Ö¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤³¤³¤â°Æ¤ÎÄê¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¡£1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î2µåÌÜ¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Á°¤ËÅ¾¤¬¤·¡¢¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Ëµ®½Å¤Ê4ÅÀÌÜ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤É¤«¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤ÏÌîÂ¼Í¦¤¬ÂÇ·â¹¥Ä´¤ÇÀîÀ¥¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ï105»î¹ç½Ð¾ì¤Ç1¼ººö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï5·î¤À¤±¤Ç2¼ººö¤È»ý¤ÁÌ£¤â½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¨¥é¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤ò¸«¤ëÍ¾Íµ¤ò¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Î¥«¡¼¥ÉÆ¬¤Ç¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼éÈ÷Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦°ì²ó½àÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¡×¡£½é²ó¤ÎÆñ¤·¤¤Í·¥´¥í¤ò¤µ¤Ð¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï2ÂÇÀÊÌÜ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤âÊü¤Á¡¢ÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤âÆ§¤ó¤À¡£¡Ö½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡£Âë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤¬¡¢à¤é¤·¤µá¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë