¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ÀÖÀ±Í¥»Ö¤Î£¶¼ºÅÀ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö¤¢¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÎÝÂÇÂÇ¤¿¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£³Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢£³²ó¤Ë°ìµó£µ¼ºÅÀ¤ÈÂç±ê¾å¤·¤¿ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï£³¡½£·¤ÈÂçÇÔ¡£¤³¤ì¤Ç¸òÎ®Àï¤Ï³«Ëë¤«¤é£´¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£³²ó¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦¼ã·î¤Ëº¸Á°ÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢°ì»àÆóÎÝ¤«¤é½¡¤ÈÃæÀî¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ°ì»àËþÎÝ¤Ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¿¹¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾¡£Â³¤¯¿ùËÜ¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆÜµÜ¤ÈÀ¾Àî¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç£´¼ÔÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ°ìµ¤¤Ë£µ¼ºÅÀ¡£ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤ò¤¯¤é¤¤¡¢±¦ÏÓ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç²ù¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Ë¤ÏÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¿ùËÜ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÅÀº¹¤ò¡Ö£µ¡×¤Ë¹¤²¤é¤ì¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£¶¼ºÅÀ¡£¤¿¤À¡¢£µ²ó¤ÎÎ¢¤«¤é¾®ÎÓ¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢£·²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¡¢ÅêµåÆâÍÆ¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡££²ÈÖ¼ê¡¦Ê¿Æâ¤È¸òÂå¤Þ¤Ç¤Î£·²ó£±£²£±µå¤òÅê¤²¡¢£¸°ÂÂÇ£¶¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï£³²ó¤ÎÂç±ê¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Íµå£²¤Ä¤¬¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÎÝÂÇÂÇ¤¿¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤Èà°¤ÉôÀáá¤ò¸ò¤¨¤Æ±¦ÏÓ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£