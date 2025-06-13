¡ÚÅìµþÅÔµÄÁª2025¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¡©°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¡ÚÈÄ¶¶¶è¡¦ÎýÇÏ¶è¡¦ÂÎ©¶è¡¦³ë¾þ¶è¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¡Û
»²±¡Áª¤ÎÁ°¾¥Àï¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬¡¢13Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
127µÄÀÊ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤ï¤ì¤ëÅÔµÄÁª¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ÎÄê¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ßºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë295¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÄ¶¶¶è¡¦ÎýÇÏ¶è¡¦ÂÎ©¶è¡¦³ë¾þ¶è¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¸õÊä¼Ô°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸õÊä¼Ô»áÌ¾¡¢Ç¯Îð¡¢ÅÞÇÉ¡¢¿¦¶È¡¢¿·¸½¸µ¤Î½ç¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¢¡ÈÄ¶¶¶è
ÄÅÅÄ°êÌé 27 ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ ¡Ê¸µ¡Ë½°±¡µÄ°÷Èë½ñ ¿·
µÜÀ¥±Ñ¼£ 48 Î©·ûÌ±¼çÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¥Ù¥Í¥Ã¥»¼Ò°÷ ¸½
³ùÅÄ±Ù»Ò 52 ¸øÌÀÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¾®³Ø¹»Éû¹»Ä¹ ¸½
²ÏÌîÍºµª 55 ¼«Í³Ì±¼çÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë½°±¡µÄ°÷Èë½ñ ¸½
Ãæ»³»íÅÔ 26 ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ ¡Ê¸µ¡Ë½¢¿¦¾ðÊó¼Ò°÷ ¿·
Âí¸ý½¤±û 51 Ìµ½êÂ° ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ¿·
¾¾ÅÄ¹¯¾ 48 ¼«Í³Ì±¼çÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë½°±¡µÄ°÷Èë½ñ ¸½
¹âÂô°ì´ð 50 ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¿·
ÃÝÆâ°¦ 48 ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¿·
Á¥ËÜÍ¥·î 33 ºÆÀ¸¤ÎÆ» ÅìµþÅÅÎÏ¼Ò°÷ ¿·
¢¡ÎýÇÏ¶è
¼ãÎ¹·¼ÂÀ 35 ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ ¡Ê¸µ¡ËÏÂµ¤Ä®µÄ ¿·
¾®ÎÓ·òÆó 55 ¸øÌÀÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë½°±¡µÄ°÷Èë½ñ ¸½
»³¸ý²Ö 28 ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë½°±¡µÄ°÷Èë½ñ ¿·
Æé²¬¹¬Â§ 43 ½ôÇÉ ÎýÇÏÌ¤Íè¤ÎÅÞ¼ó ¿·
¾å´Öµ®»Ò 49 ºÆÀ¸¤ÎÆ» °å»Õ ¿·
¼Æºê´´ÃË 69 ¼«Í³Ì±¼çÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄÄ¹ ¸½
ÈøÅç¹ÉÊ¿ 36 ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ ÅÞ´´»öÄ¹ ¸½
¾®Àî²Â»Ò 57 Ìµ½êÂ° ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¿·
¹¾ºêÁáÉÄ 39 »²À¯ÅÞ ·úÀß²ñ¼ÒÌò°÷ ¿·
¸ÍÃ«±ÑÄÅ»Ò 61 ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¸½
Â¼¾¾°ì´õ 44 ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¸½
ÅÄ¸ýÍ³Íý 43 ¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ ¡Ê¸µ¡ËÉÂ±¡´Ç¸î»Õ ¿·
»³²Ã¼ëÈþ 71 ¼«Í³Ì±¼çÅÞ ÌÕ¿ÍÊ¡»ã¶¨¸ÜÌä ¸½
¸Å»³ÍÕ»Ò 60 Ìµ½êÂ° ¡Ê¸µ¡Ë¹ñºÝÃÄÂÎÌò°÷ ¿·
Æ£°æÃÒ¶µ 49 Î©·ûÌ±¼çÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¸½
Á°ÅÄÂÀ°ì 39 ½ôÇÉ ¼«¼£¹ñÅÞ°÷ ¿·
¢¡ÂÎ©¶è
ÀÆÆ£¿¿Î¤»Ò 50 ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ ÅÞÅÔµÄÃÄÌò°÷ ¸½
È¯ÃÏ°×Î´ 49 ¼«Í³Ì±¼çÅÞ ÅÞÅÔÀÄÇ¯¶ÉÄ¹ ¸½
Çö°æ¹À°ì 65 ¸øÌÀÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¸½
ÊÒ²¬¹¨»ï 66 ºÆÀ¸¤ÎÆ» ÅìÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø ¿·
¸åÆ£ÆàÈþ 38 ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ ÅÞÂåÉ½Âå¹Ô ¸½
¶äÀîÍµ°Í»Ò 39 Î©·ûÌ±¼çÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¸½
µ×½»Í¦¼ù 41 Ìµ½êÂ° ¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼ÒÄ¹ ¿·
ÂçÃÝ¾®Ìë»Ò 55 ¸øÌÀÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¿·
·ÃÎÉ¹¯´² 31 ºÆÀ¸¤ÎÆ» Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î ¿·
±ÝËÜÆó¼Â»Ò 48 ¼«Í³Ì±¼çÅÞ ·úÀß²ñ¼ÒÌò°÷ ¿·
¶â¸¶È¼Ìï 25 ½ôÇÉ ¼«¼£¹ñÅÞ°÷ ¿·
¢¡³ë¾þ¶è
¾®ÀîÍ¥ÂÀ 34 ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¿·
ËÌ¸ý¹ä»Î 50 ¸øÌÀÅÞ ÅÞÅÔÍ·Àâ¶É¼¡Ä¹ ¸½
Ê¿ÅÄ½¼¹§ 51 ¼«Í³Ì±¼çÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¸½
ÏÂÀô¾°Èþ 63 ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ ÅÞÅÔµÄÃÄ´´»öÄ¹ ¸½
Æ¾ºêÄ¾¹Ô 35 ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¥³¥ó¥µ¥ë¼Ò°÷ ¿·
´ä¸«ÆàÄÅÂå 56 ºÆÀ¸¤ÎÆ» ¥³¥ó¥µ¥ëÂåÉ½ ¿·
ÊÆÀîÂçÆóÏº 57 Î©·ûÌ±¼çÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¸½
¹õÅÄ¹±Ê¿ 37 Ìµ½êÂ° À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò°÷ ¿·
¢¡¹¾¸ÍÀî¶è
ÃÝÊ¿ÃÒ½Õ 59 ¸øÌÀÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¸½
Â¼¾åÀ¶²Ã 41 ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ ¡Ê¸µ¡Ë¥Ñ¥éÎ¦¾åÁª¼ê ¿·
Å·¾Â¹À 63 ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ¡Ê¸µ¡Ë¶è´Ä¶ÉôÄ¹ ¿·
½®¶¶Ì´¿Í 59 ½ôÇÉ ¼«¼£¹ñÅÞ°÷ ¿·
ÅÄÇ·¾å°ê»Ò 55 Ìµ½êÂ° ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¸½
¾åÅÄÎá»Ò 60 Ìµ½êÂ° ¡Ê¸µ¡Ë¶èµÄ ¸½
»³ÅÄËãÈþ 44 ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ ÀÇÍý»Î ¿·
Ê¡²¬ÆàÄÅÈþ 57 ºÆÀ¸¤ÎÆ» ³°»ñ·ÏIT¼Ò°÷ ¿·
±§ÅÄÀîÁï»Ë 60 Ìµ½êÂ° ¡Ê¸µ¡Ë½°±¡µÄ°÷Èë½ñ ¸½
¸¶½ã»Ò 60 ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ ¼Ò²ñÊ¡»ã»Î ¸½
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòµ·,
ÀÅ²¬,
³ùÁÒ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
»ûÅÄ²°,
¿À»ö,
Ë¡Í×,
¹©¾ì,
ÆÁÅç