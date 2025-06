11人組グローバルボーイズグループ・INIが14日、グループ結成4周年を記念した生配信『INI CONTACT(読み:アイエヌアイ コンタクト)』を公式YouTubeチャンネルで実施。ドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」の公開をサプライズ発表した。「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトル『I Need I』には「僕たち(I)があなた(I)とつながっていく(Network)」というINIの出発点から始まり、約4年間をメンバーとMINI(ファンネーム)とともに過ごしてきた中で、「お互いが必要な存在(Need)」となっていくという想いが込められている。

今作は、10月31日に全国の映画館で公開される。【コメント全文】■池崎理人(※崎=たつさき)INIの人間的側面、製作者としての姿、リアルな質感で生々しくお送りします。オーディション番組くらい深くフォーカスしてもらっています、是非ご期待ください。■尾崎匠海INIの今まで見たことなかった裏側や長く密着していただいたからわかるメンバーそれぞれの葛藤が描かれています。これからのINIがわかる大事な密着になっています。ぜひ。■木村柾哉INIとして初のドキュメンタリー映画。普段ステージやコンテンツで見せている姿以外の僕らの裏側をたくさん収めていただいています。表では見せないような不安だったり葛藤もあり、それを経てのINIなんだということが伝わる映画になってると思います!ぜひ劇場でお楽しみください!■後藤威尊INIのステージに立つまでの道のりやファンの皆さんへの想いなど、メンバー達が何を考えているかをより深く理解できる映画になっていると思います。スポットライトが当たっていない部分のINIが見られるので、ぜひ楽しみにしていてください。■佐野雄大みなさんに会えている、見えている時間のINI、そして、みなさんに会えない、見えていない時間のINIどちらの姿もまぎれもないINIですこうやって映画にしていただけることは本当に感謝しています。この映画をみてもっとINIと時間を共にしたいと思ってもらえるよう願っています!■許豊凡今まで見せたくても見せられなかったり、話したくても話せなかった、「リアルな僕たち」が歩んできた道そのままの映画になっているのではないかなと思います。長きにわたって撮影、密着していただいた榊原監督と撮影チームの皆さんに感謝です。僕たちにとっても皆さんにとっても心に響く作品になれば幸いです。■高塚大夢(※高=はしごだか)京セラドーム公演に始まり、ナゴヤドームに至るまでのメンバーそれぞれのライブに対する姿勢や、普段、いろいろなコンテンツでそれぞれメンバーの日常などを話していることがあると思いますが、映画では、そこでは語れないような裏側の僕たちの姿を沢山見られるのではないかと思います。ぜひ、この映画を通してより一層INIを知って、愛してほしいです。■田島将吾INIの日々がドキュメンタリー映画になると聞いて、やるからには何も飾らず、今のありのままの自分達を見せるつもりで撮影期間を過ごしていました。なので、本当にありのまま過ぎて少し心配です(笑)。でも、この映画を通して、よりINIを近くに感じていただけたらいいなと思います!ぜひ映画館で観てね!■西洸人今までの舞台裏や、普段では見られないありのままのリアルな僕たちの姿を知っていただけたらと思います。そして長い期間ずっと側で撮影してくださった撮影スタッフの方々の皆さんありがとうございました。■藤牧京介まだ完成した作品を観ていないので、正直どのようなに仕上がっているか僕も楽しみなのですが、INIの裏側が見られる作品になるのではないかと思います。ありのままのリアルなINIが伝わればいいなと思います■松田迅INIがこれまで表では見せていないことや、それぞれが何を感じ、何を考え、何をするのか僕たちのリアルを観ることができると思います。活動していく中での葛藤や喜びなど、たくさんの壁を乗り越えて今があります。リアルな僕たちを映画館で観て楽しんでください。