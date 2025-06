あす14日開催のRIZIN札幌大会『RIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO』のファンイベント「前夜祭」が13日に札幌市内で行われ、ゲストに朝倉未来が登場。7月27日『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』でのクレベル・コイケ戦に向けて意気込みを語った。飛行機の到着が遅れ、新千歳空港からイベント会場に急いで駆けつけた朝倉は、「ご飯の予約がもうすぐなんで、出ますね」とすぐの退場を匂わせながらも、榊原信行CEOからクレベル戦への思いを聞かれると「勝つので見ててください。マジで自信があります」と静かに勝利を宣言した。

試合展開についても「けっこうイメージできちゃいますね。チョークスリーパーで勝つ。それかヒジでドクターストップ。左のヒジですね」とフィニッシュを予告。そして「クレベルに勝ったら本当の復活なので」と、4年前に敗れている因縁のクレベルにリベンジを果たして“完全復活”をファンに約束した。その後もファンとのジャンケン大会に参加するなど交流を楽しみ、榊原CEOから「明日も会場に来るよね?」と聞かれると、「行けたら行きます」と予告し、「皆さん楽しんでください」とファンにあいさつして会場を後にした。●『RIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO』試合順・第15試合ヴガール・ケラモフ vs. 木村柊也・第14試合堀江圭功 vs. 西川大和・第13試合イルホム・ノジモフ vs. 新居すぐる・第12試合山本空良 vs. 鈴木博昭・第11試合ビクター・コレスニック vs. SASUKE・第10試合/RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント 1回戦アレクサンダー・ソルダトキン vs. プリンス・アウンアラー・第9試合後藤丈治 vs. 鹿志村仁之介・第8試合シナ・カリミアン vs. 荒東“怪獣キラー”英貴・第7試合ソルト vs. 万智・第6試合中島太一 vs. CORO・第5試合マゲラム・ガサンザデ vs. 安藤達也・第4試合上野空大 vs. ファーパヤップ・GRABS・第3試合遠藤来生 vs. ザーシバーディン・第2試合としぞう vs. 鵜澤悠也・第1試合上野奏貴 vs. 山川賢誠・OPENING FIGHT 第4試合鈴木嵐士 vs. 早坂優瑠・OPENING FIGHT 第3試合小林大希 vs. 森永ユキト・OPENING FIGHT 第2試合西島恭平 vs. 林修斗・OPENING FIGHT 第1試合成田佑希 vs. 能登崇