『ミュージシャンズ・ジストニア』の影響で、RADWIMPSのドラマーとしての活動を無期限で休止している山口智史さんが、声によるドラム操作を可能にする新技術『VXD』を使用した、自身初となるソロツアーの開催を発表しました。

山口さん初のソロツアー、タイトルは『The Past Can Be Changed -Talk and VXD live performance-』。8月から神奈川・静岡・愛知・大阪の4都市にある5か所のライブハウスで開催される予定で、2015年9月に無期限休養に入ってから、約10年ぶりにファンの前でドラムを披露します。

■声で鳴らすドラム『VXD』で行う初のソロライブ

今回のツアーでは、山口さんはヤマハと共同開発を進めている、声によるドラム操作を可能にする新技術『VXD』を使って演奏を披露。2024年末には、家族や友人を招待し、初めて人前で『VXD』を使用し、演奏を披露しています。この時に山口さんは「ドラムって、めっちゃ楽しい!!」と久々に感じ、「この感情を多くの人と分かち合いたい。それも自分の原点であるライブハウスで」という思いから、今夏のツアーの開催が実現することになったということです。

また、ツアーでは『VXD』によるドラム演奏とともに、今まであまり公にすることのなかった活動休止から現在に至るまでの困難や挫折、さまざまな人々との出会いや語り合いの中で見つけた経験談も語られるということです。山口さんは、「今回のTalkとLive が、人生を切り拓こうと懸命にもがく人の背中をそっと押すような時間になることを、願っている」とコメントしています。

山口さんが発症した『ミュージシャンズ・ジストニア』は、無意識に筋肉が異常に緊張し、自身でコントロールできなくなる『ジストニア』の症例の1つで、原因はまだ、十分に解明されておらず、音楽家の間で大きな課題となっています。山口さんはこの病気の影響で、2015年9月から無期限の演奏活動休養を余儀なくされていました。