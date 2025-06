音楽ユニット・globeが、デビュー30周年を記念して連続リリース企画を実施。第1弾としてベストアルバムを発売することが決定しました。

8月9日にリリースされるベストアルバム『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』は、CD6枚組で全66曲を収録。『DEPARTURES』や『FACE』など、すべてのシングルタイトル曲のほか、厳選された“これぞglobe”という楽曲を30曲収録するということです。

そして今後のリリース日も発表され、第2弾は9月27日、第3弾は11月1日、そして第4弾が来年1月1日に決定。これらの発売日は、デビュー曲『Feel Like dance』から2ndシングル『Joy to the love』、3rdシングル『SWEET PAIN』、4thシングル『DEPARTURES』の発売日と同じとなっています。

globeは、ボーカルのKEIKOさん、ラッパーのマーク・パンサーさん、そして音楽プロデューサーの小室哲哉さんによる音楽ユニット。1995年8月9日にシングル「Feel Like dance」でデビュー。1997年3月には、日本初となる4大ドームでのコンサートツアーを成功させました。その後、1998年3月31日に3rdアルバム「Love again」をリリースすると、アルバム3タイトルでの売り上げが1000万枚を突破し、デビューから史上最短記録を達成しました。