お茶と果汁と組み合わせたリフレッシュメントドリンクとして2024年に初登場した「スターバックス ME MOMENT」シリーズに、新たに「スターバックス ME MOMENT サンシャイン ライム」と「スターバックス ME MOMENT トロピカル ツイスト」が2025年6月17日(火)から全国のセブンイレブン限定で登場します。今回、発売に先駆けて編集部宛に商品が送られてきたので、一足早く飲んでみました。

夏に人気のリフレッシュメント ドリンクが今年も登場! 「スターバックス® ME MOMENT™ サンシャイン ライム」「スターバックス® ME MOMENT™ トロピカル ツイスト」全国のセブン‐イレブン限定で6月17日(火)より発売 ― ティーと果汁のハーモニーで、はじけるような活力のある一日を彩る、鮮やかなリフレッシュメント ドリンク ― | スターバックス コーヒー ジャパンhttps://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2025-5526.php左が「スターバックス ME MOMENT サンシャイン ライム」、右が「スターバックス ME MOMENT トロピカル ツイスト」です。「サンシャイン ライム」は「レモンと白ぶどうの果汁にクレメンタインオレンジなど華やかな香りを重ね合わせました」とのこと。原材料は砂糖、果汁(ぶどう、レモン)、紅茶、酸味料、ビタミンC、香料。欄外に注記があるように、ライムの風味は香料によるものです。カロリーは1本500mlだと145kcal。飲んだ瞬間は「何らかのフルーツティー」という感じでしたが、そのあとからレモンの風味とライムの香りが広がってきます。とてもスッキリと爽やかな味わいで、涼しさすら感じるので、夏向けにぴったりという印象を受けました。一方の「トロピカル ツイスト」は「アップル、ピーチの果汁とハイビスカスティーに、グアバやスイカ、マンゴスチンなどトロピカルな香りを組み合わせ」た品だとのこと。」原材料は砂糖、果汁(りんご、もも)、ハイビスカス、酸味料、香料、ビタミンC、トマト色素。カロリーは1本500mlで165kcal。グラスに注いだ時点でとてもトロピカルで華やかな香りが広がり、飲むとピーチを軸にしたやわらかな甘みが口いっぱいに広がります。爽やかでありつつも、甘さもしっかりあります。「スターバックス ME MOMENT サンシャイン ライム」と「スターバックス ME MOMENT トロピカル ツイスト」はいずれも税別178円で、全国のセブンイレブン限定での販売です。