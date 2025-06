アユニ・Dがフロントマンを務めるPEDROが、8月11日に日比谷野外大音楽堂にて単独公演を開催することを発表した。 本公演は急遽決定した特別な公演であり、アユニ・DがBiSH加入時に初めて全国ツアーの千秋楽を迎えた思い入れの深いステージだという。かねてより「PEDROとして必ず立ちたい」と語ってきた念願の会場で、初の野音公演を開催する。本日よりファンクラブ先行チケットの受付もスタート。 日比谷野外大音楽堂は近く大規模な改修工事に入る予定で、ライブ開催を断念していた“今しかない”というタイミングで実現した今回の一夜限りの公演は、真夏の野音を舞台にした特別なライブになるとのことで、気になる人はぜひチケットを買って足を運んでみて欲しい。 ◾️<Special One-Man Show「ちっぽけな夜明け」>日時:8月11日(月・祝)OPEN 17:00 / START 18:00会場:日比谷野外大音楽堂 ◆チケット金額・指定席 S席¥13,000(税込)/指定席¥6,500(税込)・学生チケット(指定)¥3,000(税込) ※S席の販売なし※未就学児童入場不可※全て電子チケット対応※リフト、ダイブ、サーフ、モッシュ禁止※写真撮影、動画録画、録音禁止※学生チケット(高校生以下)のお客様は会場にて学生証提示必須。提示できない場合は差額を窓口にてお支払い頂きます。 ○スケジュール・PEDROモバイル会員抽選先行指定席 S席¥13,000(税込)/指定席¥6,500(税込)受付期間:6月13日(金)21:00〜6月20日(金)23:59※1人2枚まで ・チケットぴあ抽選先行指定席¥6,500(税込)/学生チケット¥3,000(税込)受付期間:6月21日(土)12:00〜6月27日(日)23:59受付URL:http://w.pia.jp/t/pedro/※1人2枚まで ・チケット一般発売日指定席 ¥6,500(税込)/学生チケット¥3,000(税込)受付期間:7月12日(土)10:00〜受付URL:http://w.pia.jp/t/pedro/ ◾️<PEDRO TOUR 2025「I am PEDRO TOUR> 2025年10月5日(日)静岡・Live House浜松窓枠 16:15 / 17:00 2025年10月6日(月)兵庫・神戸Harbor Studio 18:15 / 19:00 2025年10月10日(金)広島・LIVE VANQUISH 18:30 / 19:00 2025年10月15日(水)北海道・旭川CASINO DRIVE 18:30 / 19:00 2025年10月16日(木)北海道・PENNY LANE2418:15 / 19:00 2025年10月24日(金)東京・Zepp Shinjuku(TOKYO) 17:30 / 18:30 2025年11月4日(火)宮城・darwin 18:30 / 19:00 2025年11月5日(水)青森Quarter 18:30 / 19:00 2025年11月11日(火)鹿児島・CAPARVO HALL 18:30 / […]

