a flood of circleが、本日行われた東京・Zepp DiverCity(TOKYO)での全国ツアー東京公演にて、今秋にフルアルバムを発売すること、そしてそのリリースパーティーとして11月9日に新宿・歌舞伎町にてフリーライブを行うことを発表した。 新宿・歌舞伎町は、バンド結成時から新宿ロフトを拠点として活動を行ってきたa flood of circleの原点ともいえる場所だという。フリーライブは2022年に、東京・代々木公園野外音楽堂にて行っており、今回もクラウドファンディングを行う。クラウドファンディングのサイトはすでに公開されており、6月21日21時から受付を開始する。リターン品には、今回のフリーライブを映像化するライブBlu-rayのほか、限定グッズやアクリルスタンド、写真集などの特典、さらにはメンバー私物などの限定品も盛りだくさんとなっている。 ◆ ◆ ◆ ◾️佐々木亮介 コメント新宿歌舞伎町の野外ステージでフリーライブをやりたい。 なんでやりたいか。11月に新しいアルバムをリリースするつもりだから、リリース・パーティをしたいし、宣伝もしたいし、すごく楽しみたい。あと結成20年の2026年に俺たちが何するつもりか、それを皆の前で言いたい。外の方が気持ち良さそうだから外で言いたい。なんで新宿か。a flood of circleは新宿で始まったバンドだし、とにかく楽しそうかなって思って、歌舞伎町の映画館の前の野外ステージで演奏したい。 って感じです。本気っす。 そのためにクラウドファンディングをやりますんで、よろしくどうぞお願い致します。 佐々木亮介 / a flood of circle ◆ ◆ ◆ さらに9月から10月にかけて、これまでa flood of circleがリリースしたすべての曲を全8公演かけて演奏するツアー<レトロスペクティヴ 2025>を開催する。FC先行は本日から29日いっぱいまで受付。なお、どの曲がどの公演で演奏されるのか、明日から毎日1公演分ずつ発表されるとのことなので、「絶対に聴きたい曲」があるファンは是非チェックしてほしい。 ■クラウドファンディングサイト a flood of circle 「I’M FREE 2025基金」https://wefan.jp/crowdfunding/projects/afoc_imfree2025 ■a flood of circle全曲ツアー<レトロスペクティヴ 2025> 2025年9月17日(水)東京・渋谷CLUB QUATTRO9月19日(金)北海道・札幌cube garden9月24日(水)神奈川・横浜F.A.D.10月4日(土)愛知・名古屋CLUB QUATTRO10月5日(日)石川・金沢vanvanV410月10日(金)大阪・心斎橋JANUS10月12日(日)福岡Queblick10月17日(金)宮城・仙台MACANA FC先行:2025年6月13日(金)21:00〜2025年6月29日(日)23:59A flood of circle ファンクラブサイトhttp://sp.arena.emtg.jp/afloodofcircle/※スマホのみ対応 ■新曲「KILLER KILLER」2025年6月14日(土)配信開始配信:https://afoc.lnk.to/KILLER-KILLER_paps ◆a […]

