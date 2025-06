ネクライトーキーが、2026年1月に<ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」>を大阪・GORILLA HALL、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催することを発表した。 今回発表された東阪ワンマンライブは、メジャーデビュー5周年を記念して順次公開されている5大トピックのうちの一つで、周年イヤーを締めくくる正に“〆”となる公演だという。「〆」と題される公演は、2019年に開催された1stアルバム『ONE!』ツアー追加公演、1stミニアルバム『MEMORIES』ツアー追加公演以来3度目となる。 チケット最速先行受付はネクライトーキーのFanicon会員を対象に6月13日21時から7月8日23時59分まで、オフィシャル先行は7月15日から受付を開始する。チケット販売スケジュールなどの詳細は、バンドのオフィシャルWebsiteやSNSをチェックしてほしい。 新EP『モブなりのカンフー』のリリース、日本列島を南から北へと向かうワンマンツアー<ゴーゴートーキーズ!2025 北上>の開催、バンドの公式YouTubeチャンネルでの自主ラジオ番組『ネクライトーキーのネクラジ!』の配信、5周年イヤー集大成となる東阪<〆>ワンマンまでが明らかとなったネクライトーキーのメジャー5周年記念5大トピック。最後にどんなトピックが控えているのか、第5弾の発表も楽しみにしていただきたい。 ■ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演<〆> 2026年1月24日(土)大阪・GORILLA HALL OPEN 17:15 / START 18:002026年1月27日(火)東京・Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 18:00 / START 19:00 ○チケット前売:5,500円(+1D)・Fanicon先行6月13日(金)21:00〜7月8日(火)23:59https://fanicon.net/ticket/6132オフィシャル先行7月15日(火)12:00〜8月3日(日)23:59*オフィシャル先行URL、その他詳細はネクライトーキーWebsiteをチェックhttps://necrytalkie.jp/ ■2nd EP『モブなりのカンフー』2025年3月26日(水)リリース配信URL:https://lnk.to/NT_mobnari※2025年5月10日からの全国ワンマンツアー会場で数量限定盤CDを発売 ○CD ※紙ジャケ仕様CEG-104 \1,800(税込) M1. モブなりのカンフーM2. そういうものでしょう?M3. 怠惰でいいナM4. 人生なんにもわかんねえ! 関連リンク ◆ネクライトーキー オフィシャルサイト◆ネクライトーキー オフィシャルX◆ネクライトーキー オフィシャルInstagram◆ネクライトーキー オフィシャルYouTubeチャンネル◆ネクライトーキー オフィシャルTikTok◆ネクライトーキーメジャー5周年特設サイト

