MEMEMIONの新曲「5ジャブ6アシスト」が、6月18日にリリースとなる。あわせて、11月30日に東京・下北沢BASEMENT BARにて新体制初のワンマンライブ<MEME in ME>が開催されることも発表となった。 これらは、6月4日に開催された自主企画ライブ<5ジャブ6アシスト>のアンコールMCにて、発表されたものだ。新曲「5ジャブ6アシスト」は、バンドセッションから生まれたナンバーで、切れの鋭い高度な演奏技術とハネつつも落ち着いたグルーブが非常に心地よい楽曲だ。Vo.坂本が綴った歌詞では、恋の終わりにある美しさや終焉への後悔、誰もが一度は味わうようなほろ苦さが描かれている。 MEMEMION Digital Single「5ジャブ6アシスト」 2025年6月18日リリース配信:https://friendship.lnk.to/5jabs6assists_MEMEMION※6月18日(水)0:00以降に更新 <MEME in ME> 2025年11月30日(日)@東京・下北沢BASEMENT BARチケット:e+最速先行受付中https://eplus.jp/mememion/ ◆MEMEMIONオフィシャルサイト

