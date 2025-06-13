¡Úµð¿Í¡Û¹¥µ¡À¸¤«¤»¤º3»î¹ç¤Ö¤ê¹õÀ±¡¡ÀÖÀ±Í¥»Ö¤Ï7²ó121µå¤ÎÎÏÅê¡¡ºòµ¨¤ËÂ³¤¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¸¥¾å
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ 7-3 µð¿Í¡Ê13Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î½éÀï¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢2ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿µð¿ÍÂÇÀþ¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯¡¦»ûÀ¾À®µ³Åê¼ê¤Î2µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÂ»¤¸¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Î´Ö¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬À¸´Ô¤·¡¢1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤Ï2²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£¤·¤«¤·3²ó¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÆ¬¡¦¼ã·î·òÌðÁª¼ê¤Ë2ÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢ 1¥¢¥¦¥È¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³¤Î»Íµå¡£À©µå¤ÎÍð¤ì¤«¤é¡¢ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¿¹Í§ºÈÁª¼ê¤ÎµÕÅ¾¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó2¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÌ£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤âÍí¤à3¼ÔÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î²ó5¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4²ó¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤¿ÀÖÀ±Åê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5²ó¤«¤é¤ÏÉüÄ´¡£¤³¤Î²ó¤«¤é¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤È¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤·¤¿¤¤µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï6²ó¡¢1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢Âç¾ëÂî»°Áª¼ê¤ÈÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç3ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬8²ó¡¢ÀÖÀ±Åê¼ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿2ÈÖ¼ê¡¦Ê¿ÆâÎ¶ÂÀÅê¼ê¤¬1¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤«¤éµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1¼ºÅÀ¡£ºÆ¤Ó4ÅÀº¹¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿µð¿Í¤Ï8¡¢9²ó¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î½õ¤Ã¿Í¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ËÉõ¤¸¹þ¤Þ¤ì¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£