ÈË²Ú³¹¤Çµ¯¤¤¿0ºÐ»ù´Þ¤à7¿Í½Å·Ú½ý¤ÎË½Áö»ö¸Î ¼Ö±¿Å¾¤Î74ºÐ½÷À¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡ÖÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ
¡¡2025Ç¯4·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É¤ÎÈË²Ú³¹¤ÇÃË½÷7¿Í¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿Ë½Áö»ö¸Î¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿74ºÐ¤Î½÷À¤¬6·î13Æü¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¶è±É3ÃúÌÜ¤Ç4·î1Æü¡¢´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¤Î74ºÐ¤Î½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬ÊâÆ»¤òË½Áö¤·¡¢0ºÐ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò´Þ¤àÃË½÷7¿Í¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢½÷À¤òÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¼Â¶·¸«Ê¬¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6·î13Æü¸áÁ°¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò½Ð¤Æº¸ÀÞ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥Ö¥ìー¥¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£