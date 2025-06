ロックバンド・GLAYの結成30周年を記念するVRシアターイベント『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 VR THEATER』が、18日から22日までの5日間、神奈川・みなとみらいのユナイテッド・シネマで開催される。同イベントは、2024年9月に東京・三越前福島ビルで開催された『GLAY 30th Anniversary Museum』内で上映され、好評を博したVR映像を再構成したもの。来場者は個別のVRゴーグルを装着して映像を体感し、音響には映画館の5.1chシステムを活用。臨場感あふれる新感覚のVRシアター体験を楽しむことができる。

上映内容は2パターンあり、上映内容は2パターン。Aパターンでは、埼玉・ベルーナドームで開催された30周年記念ライブ『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025』から、『GLAY 30th Anniversary Museum』で好評だった楽曲に加え、オープニング映像や初公開の楽曲も収録。Bパターンは今年1月19日に神奈川・横浜アリーナで行われた『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』の一部が楽しめる。上映は各日10回、約30分の構成で、A・Bパターンが交互に展開される。来場者には、スマートフォンでもVR映像を楽しめるシリアルナンバー入りVRカードが特典として配布される。