¡ÖÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤°Õ»×¤Ïº¤Æñ¡¢¥Ñ¥ó¥ÄÆâ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¦¡¦¡¦¡×¸¡»¡¤¬»ØÅ¦¤·¤¿À°ÂÎ»Õ¤Î¡É»Ü½Ñ¡É¡¡ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Îµ¯ÁÊ¾õ¤ÎÆâÍÆ¤È¡¢ºÛÈ½¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿ÃË¤Î¡É¤ª¤´¤ê¡É¡Ê»³·Á¡Ë
Ì©¼¼¤Ç¡¢¤·¤«¤â»Ü½ÑÂæ¤Ë¿²¤«¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÄñ¹³¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤°Õ»×¤Ïº¤Æñ¡¢¥Ñ¥ó¥ÄÆâ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¦¡¦¡¦¡×¸¡»¡¤¬»ØÅ¦¤·¤¿À°ÂÎ»Õ¤Î¡É»Ü½Ñ¡É¡¡ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Îµ¯ÁÊ¾õ¤ÎÆâÍÆ¤È¡¢ºÛÈ½¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿ÃË¤Î¡É¤ª¤´¤ê¡É¡Ê»³·Á¡Ë
»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô¤ÎÀ°ÂÎ±¡¤Ç¡¢µÒ¤Ë¡ÉÀ°ÂÎ¡É¤È¾Î¤·¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ÎÀ°ÂÎ±¡¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë57ºÐ¤ÎÃË¤ÎºÛÈ½¤¬6·î10Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢¸¡»¡¤ÏÃË¤ËÄ¨Ìò3Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Å·Æ¸»ÔÃæÎ¤¤ÎÀ°ÂÎ»Õ¤ÎÃË¡Ê57¡Ë¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤Î½é¸øÈ½¤ÇÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½é¸øÈ½¤Ç¸¡»¡¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡×
º£Ç¯3·î¤Î½é¸øÈ½¤Î¸¡»¡¤¬½Ò¤Ù¤¿µ¯ÁÊ¾õ¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢ÃË¤Î¹Ô°Ù¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯12·î¡¢ÃË¤ÎÀ°ÂÎ±¡¤Ë½÷À¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Ü½Ñ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¸¡»¡¤Ï¡ÖÆ±¿Í¤¬»Ü½Ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸í¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾è¤¸¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÃË¤Ï¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¸¡»¡¤Ï¡Ö»Ü½ÑÂæ¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¿Í¤ÎÎ¾¶»¤ò¤â¤ß¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸´ï¤òÆ±¿Í¤Î±¢ÉôÉÕ¶á¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤¿¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
½÷À¤Ï¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡»¡¤Î»ØÅ¦¤ÏÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÅª¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±¿Í¤ò¶²ÉÝ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶Ã¤¬¤¯¤µ¤»¤Æ¡¢Æ±°Õ¤·¤Ê¤¤°Õ»×¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤µ¤»¤¿¡×
¤³¤Î¾õ¶·¤À¤±¤Ç¤â¶Ã¤¯¤¬¡¢¤³¤³¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±¿Í¤Î¥Ñ¥ó¥ÄÆâ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢±¢Éô¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¡×
¢£ÊÌ¤ÎµÒ¤Ë¤â¡¦¡¦¡¦
¤Þ¤¿ÃË¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¶»¤ò¿¨¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëºá¤ÇÄÉµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢10Æü¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Êµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö´Ö°ã¤¤¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯2·î¤À¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸¡»¡¤¬µ¯ÁÊ¾õ¤Ç¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ±¿Í¤¬»Ü½Ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸í¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾è¤¸¡¢»Ü½ÑÂæ¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¿Í¤ÎÎ¾¶»¤ò¤â¤à¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤â¤Î¡×
¢£¤ï¤¤¤»¤Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤ÇÃË¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤Î¸¶°ø¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÄ¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËµÒ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¡ÖµÒ¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤´¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¸¡»¡¤Ï¡¢¡ÖÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤êÈÜÎô¤Ç°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×¡ÖÀÅª¶½Ê³¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿È¾¡¼ê¤ÊÆ°µ¡¤Ç¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò3Ç¯¤òµá·º¡£
¢£ÊÛ¸îÂ¦¡ÖµÒ¤Î·ò¹¯²þÁ±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¦¡¦¡¦¡×
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¡ÖÆü¤´¤í¤«¤éµÒ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Î²þÁ±¤ò¹Í¤¨¤Æ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×
¢£ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï
ºÇ¸å¤ËºÛÈ½´±¤¬¡Ö½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈï¹ð¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¦¡¦¡¦
ÃË¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤È´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï6·î27Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
È½·è¤òÊ¹¤¤¤¿¤¢¤È¡¢ÃË¤¬ºÇ¸å¤Ë²¿¤òÏÃ¤¹¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£