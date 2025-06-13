Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡Äê²¬ÀµÆó»á¤éµð¿Í£Ï£Â£³¿Í¤È¿©»ö²ñ ¡ÖºÇ´ü¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£±£³ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£àºÇ´ü¤Î¤È¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤¢¤ì¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ´ü¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¾Ð¤¨¤ë¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ê¤¤¤À¤Õ¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¡£°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¼ýÏ¿¤ÏÌÌÇò¤¤¤·¡¢»Å»ö¤¬³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬²¶¤Ï°ìÈÖ¤À¤«¤é¡£ÊÌ¤Ë²È¤Ç¸ª¿È¤¬¶¹¤¯¤Æµç¶þ¤À¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢°ì¸À¤â¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¤«¤é¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ´Þ¤á¤ÆÍ§Ã£¤ÈÃ¯¤È²ñ¤Ã¤¿¤é¾Ð¤¨¤ë¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ê¤¤¤À¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¥Ñ¥Ã¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ÎÃç´Ö¤À¤è¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¼Â¤ÏÌîµå¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼¤á¤Æ¤«¤é¡£·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ìîµå¤¬¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¡ØÌîµå¤Î¤È¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤Ä¤¤«¤éºÇ¶á¡¢Äê²¬ÀµÆó»á¡¢Ëê¸¶´²¸Ê»á¡¢¸µÌÚÂç²ð»á¤È£´¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø¤¢¤Î»þ¤¢¤¢¤À¤Ã¤¿¤Í¡¢¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¥µ¥À¤µ¤ó¼¤á¤¿ÍýÍ³¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Ãç´Ö¤Ç¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£