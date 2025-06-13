¡Ö¤ªÊÆ·ô¡×¡Ö¥³¥á¤Î¸½Êª»Ùµë¡×¥³¥á¹âÆ¤Ç¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤Î»Ù±çÂ³¡¹¡¡¡ÈÈ÷ÃßÊÆ¡É¤Ï³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤âÄó¶¡³«»Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢À¯ÉÜ¤Ï¥³¥á¤ÎÅ¾Çä¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÀ¯Îá²þÀµ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÃáÉã»Ô¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÊÆ·ôÇÛÉÛ¡×¡©¥³¥á¹âÆ¤Ç¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Ç»Ù±ç¼Â»Ü¡¡
È÷ÃßÊÆ¤ò¤á¤°¤ë³°¿©»º¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤â»Ï¤Þ¤ë"È÷ÃßÊÆ¡É
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤Þ¤º¡Ö³°¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡×¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
N¥¹¥¿¤¬¼èºà¤·¤¿´ë¶È¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ï¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤â¡¢5·î¤«¤é¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤Î°ìÉô¤Ë¡¢2024Ç¯»º¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ò°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Ï2024Ç¯»º¡Ê¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¸Å¸ÅÊÆ¤Ê¤É¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÀ¤¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®ÀôÂç¿Ã¤Î¤È¤¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¹¾Æ£Âç¿Ã¤Î¤È¤¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤¢¤Þ¤ê½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤ÏÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤ªÊÆ·ô¡×¤ä¡Ö¥³¥á¤Î¸½Êª»Ùµë¡×³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â»Ù±ç¤¬¡Ä
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
²Á³Ê¹âÆ¤ÎÃæ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì¡¦ÃáÉã»Ô¤Ç¤Ï¡¢Á´À¤ÂÓ¡ÊÌó2Ëü6000À¤ÂÓ¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢3¿Í°Ê²¼¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï2200±ßÁêÅö¡¢4¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï3080±ßÁêÅö¤Î¡Ö¤ªÊÆ·ô¡×¤òÇÛÉÛ¡£»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¸µ¡¹¤Ï²Á³Ê¹âÆ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¥³¥á¤Ê¤É¤Î¸½Êª»Ùµë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢¼ç¤Ë18ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¡Ê39ËüÀ¤ÂÓ¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢5.5¥¥í¡Ê5240±ßÁêÅö¡Ë¤Î¥³¥á¤Î¸½Êª»Ùµë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢2024Ç¯¤ÎÇÛÉÛÎÌ¤Ï10¥¥í¡Ê5160±ßÁêÅö¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡Ö²Á³Ê¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¼«¼£ÂÎ¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸½¼Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ä¶ä¹Ô¤Ç¤â¡Ä´ë¶È¤â¡È¤ªÊÆ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡É¤ò¼Â»Ü¡¡
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼«¼£ÂÎ¤Î»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±´Ö¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤â¡È¤ªÊÆ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ±û¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¡Ê²Æì¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ·ô¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢5Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿·µ¬¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö880±ß¡Ê5Ëü±ß¤´¤È¡Ë¤Î¤ªÊÆ·ô¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
500Ëç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìó300Ëç¤Û¤ÉÇÛÉÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¡¢Áý¤ä¤¹¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£¶ä¹Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Ë¿·¤¿¤Ë300Ëü±ß°Ê¾å¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤·¡¢NCB¤Û¤±¤ó¥×¥é¥¶¤ÇÊÝ¸±ÁêÃÌ¡Ê²ÃÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â²ÄÇ½¡Ë¤ò¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö5000±ßÁêÅö¤Î¤ªÊÆ·ô¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖÀ¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£¶ä¹Ô¡×¤ÏÅìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É¤Ë¤â»ÙÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸±¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤ÏÊ¡²¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
°ÂÄê¤·¤¿¶¡µë¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£