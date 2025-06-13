　本日の日経平均株価は、円高や地政学リスクが嫌気され、前日比338円安の3万7834円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は23社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、25年10月期通期業績予想の上方修正が好感されたＰＯＰＥＲ <5134> [東証Ｇ]、1株から3株への株式分割と配当予想の実質増額が好感されたイオン <8267> [東証Ｐ]、３Ｄインベストメントの保有割合が9.79％に上昇したスクウェア・エニックス・ホールディングス <9684> [東証Ｐ]など。そのほか、良品計画 <7453> [東証Ｐ]は11日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<3245> ディアライフ　東Ｐ　不動産業
<3495> 香陵住販　　　東Ｓ　不動産業

<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業
<3763> プロシップ　　東Ｐ　情報・通信業
<4258> 網屋　　　　　東Ｇ　情報・通信業
<5132> プラスゼロ　　東Ｇ　情報・通信業
<5134> ＰＯＰＥＲ　　東Ｇ　情報・通信業

<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械
<7014> 名村造　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7059> コプロＨＤ　　東Ｐ　サービス業
<7157> ライフネット　東Ｇ　保険業

<7453> 良品計画　　　東Ｐ　小売業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<9068> 丸全運　　　　東Ｐ　陸運業
<9369> キユソ流通　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9682> ＤＴＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業

<9684> スクエニＨＤ　東Ｐ　情報・通信業
<9697> カプコン　　　東Ｐ　情報・通信業
<9799> 旭情報　　　　東Ｓ　情報・通信業

株探ニュース