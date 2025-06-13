本日の【上場来高値更新】 イオン、スクエニＨＤなど23銘柄 本日の【上場来高値更新】 イオン、スクエニＨＤなど23銘柄



本日の日経平均株価は、円高や地政学リスクが嫌気され、前日比338円安の3万7834円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は23社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、25年10月期通期業績予想の上方修正が好感されたＰＯＰＥＲ <5134> [東証Ｇ]、1株から3株への株式分割と配当予想の実質増額が好感されたイオン <8267> [東証Ｐ]、３Ｄインベストメントの保有割合が9.79％に上昇したスクウェア・エニックス・ホールディングス <9684> [東証Ｐ]など。そのほか、良品計画 <7453> [東証Ｐ]は11日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業

<1942> 関電工 東Ｐ 建設業

<1944> きんでん 東Ｐ 建設業

<3245> ディアライフ 東Ｐ 不動産業

<3495> 香陵住販 東Ｓ 不動産業



<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業

<3763> プロシップ 東Ｐ 情報・通信業

<4258> 網屋 東Ｇ 情報・通信業

<5132> プラスゼロ 東Ｇ 情報・通信業

<5134> ＰＯＰＥＲ 東Ｇ 情報・通信業



<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械

<7011> 三菱重 東Ｐ 機械

<7014> 名村造 東Ｓ 輸送用機器

<7059> コプロＨＤ 東Ｐ サービス業

<7157> ライフネット 東Ｇ 保険業



<7453> 良品計画 東Ｐ 小売業

<8267> イオン 東Ｐ 小売業

<9068> 丸全運 東Ｐ 陸運業

<9369> キユソ流通 東Ｓ 倉庫運輸関連

<9682> ＤＴＳ 東Ｐ 情報・通信業



<9684> スクエニＨＤ 東Ｐ 情報・通信業

<9697> カプコン 東Ｐ 情報・通信業

<9799> 旭情報 東Ｓ 情報・通信業



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