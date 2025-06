HYBE発のYX LABELSによるJ-POPボーイズグループaoenが6月11日、 デビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」をリリースした。発売日当日にメンバーはタワーレコード渋谷店とHMV&BOOKS SHIBUYAを電撃訪問した。 同日はZepp Hanedaにて<aoen Debut Single SHOWCASE「青い太陽 (The Blue Sun)」>を開催、集まったファンやメディアを前にパフォーマンスとトークを披露して念願のデビューを祝った。そのイベント終了後にレコードショップを訪れた7人は、各店舗に展示中のパネルやポスターに直筆サインを入れたほか、店頭POPや自身のCD発売コーナーを見学し、写真撮影も行うなどデビューを噛み締めた。グループの公式Xには、ショーケースでaoringたちがコメントを寄せた青いリボンを持ちながら、タワーレコード渋谷店のパネル前で撮影した集合写真もアップされている。 aoenは6月13日放送の日テレ系音楽番組『バズリズム02』に初出演するほか、自身初の冠番組『今日もaoen頑張ります!』が6月25日深夜からスタートする。 ■デビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」 2025年6月11日(水)発売CD予約リンク:https://aoen.lnk.to/the_blue_sun商品詳細:https://www.universal-music.co.jp/aoen/news/2025-04-24/▼TRACKLIST1_青い太陽 (The Blue Sun)2_Blue Flame3_Circle Ring4_FINISH LINE 〜終わりと始まりの〜 関連リンク ◆aoen オフィシャルX

