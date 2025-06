Rin音が、新曲「scenario」のミュージックビデオを公開した。 ◆Rin音 動画 「scenario」は、本日公開の映画『リライト』の主題歌のためにRin音が書き下ろした曲だ。ミュージックビデオは、2025年5月に広島県・尾道で撮影された。Rin音が映画『リライト』の舞台である広島県・尾道に足を踏み入れるシーンから始まり、尾道を彷徨う道中で出会う警察官に道を尋ねながらも自分の曲の歌詞を模索する様子が描かれる。監督は映画と同じく松居大悟が担当し、制作スタッフも映画チームが再集合し、作り上げたという。映画『リライト』で酒井茂役を務めた倉悠貴が、作中から2年の時を経て、警察官となった姿で登場。 途中出てくるシーンは、映画『リライト』の中でも数々登場し、記憶に残る場所ばかりで、尾道の自然溢れる景色と共に主題歌「scenario」を楽しめる内容になっているとのこと。さらに、ミュージックビデオの中で出てくるタイトル「scenario」の題字を、主人公・石田美雪を演じた池田エライザが担当するという演出も盛り込まれている。 さらに、今回の映画『リライト』のインスパイアソング「貴方に晴れ」を6月18日に先行配信することが決定した。「貴方に晴れ」は、Rin音が今回の主題歌のオファーを受け「scenario」と共に書き上げた楽曲。主題歌を書き下ろすにあたって映画を見たRin音が”この役を書きたい”と心を動かされた、ある人物にフォーカスを当て書き下ろした楽曲になっているという。楽曲詳細は、6月18日の配信後に明らかとなるので楽しみに待っていてほしい。 6月25日にリリースとなる3rdアルバム『error clock』は、2022年4月に発表された2ndアルバム『cloud achoo』以来、約3年ぶりのオリジナルアルバムで、パソコンのクロックエラーをテーマにしたアルバム。「scenario」「貴方に晴れ」のほか、同じROOFTOPの仲間であるクボタカイ、asmiがそれぞれ参加した新曲「ダラダラする feat.クボタカイ」「テレスコープ feat.asmi」や、変態紳士クラブのメンバーであり、様々なミュージシャンのプロデュースワークを行っている音楽プロデューサー・GeGによるプロデュース楽曲「春と夜空」、そのほか新曲や今までリリースした楽曲など全14曲に加え、ボーナストラック「snow jam - From THE FIRST TAKE」1曲を含む全15曲が収録される。 ◾️リリース情報 ◆「scenario」配信中:https://rinne.lnk.to/scenarioPR ◆「貴方に晴れ」2025年6月18日(水)リリースhttps://rinne.lnk.to/anataniharePR ◆「春と夜空」 配信中https://rinne.lnk.to/harutoyozoraPR ◾️3rdアルバム『error clock』発売日:2025年6月25日(水)価格:\4,000(税込)予約:https://rinne.lnk.to/errorclockPR ◆CD収録曲 M1 scenario M2 テレスコープ feat.asmi M3 春と夜空 M4 1cm M5 What’s up(Rin音・クボタカイ・asmi・A夏目) M6 qualia M7 Fruits feat.asmi M8 Good Bye feat.asmi M9 bible M10 ダラダラする feat.クボタカイ M11 箒星飴店 M12 宿木 M13 […]

