荒谷翔大が、新曲「真夏のラストナンバー」を配信リリースした。 ◆荒谷翔大 動画 今作は夏の終わりの別れを描いた楽曲だという。「別れのときに感じる悲しみや流す涙は、大切な誰かに出逢えたことを忘れたくないからきっとあるのだと思う」悲しさだけではない、その人に出逢えたことの喜びも感じられる歌詞が印象的な作品になっているとのこと。さらに、今作アレンジにはESME MORIが参加しており、夏の終わりを感じるエモーショナルなトラックと、語りかけるような歌詞、歌声で切なく儚いながらも前を向いていけるような楽曲に仕上がっているという。 また、6月20日21時よりMVをプレミア公開することも発表された。今作にはNetflixリアリティシリーズ「オフライン ラブ」で話題のモデル・木谷 生と、同じくモデル・NANAHOがカップル役を演じている。既に公開中のティザーでは劇中の世界観を垣間見ることができる。また、劇中に寄り添うように現れる荒谷翔大の歌唱シーンのティザーが本日より公開されている。 なお、荒谷は現在<ひとりぼっちツアー>を開催中だ。https://aratanishota.com/news/news-1199/ ◾️「真夏のラストナンバー」 6月13日(金)00:00〜配信開始各配信サイト:https://lnk.to/as_ml ◾️<ひとりぼっちツアー> 2025年6月6日(金)福岡 como es ※SOLD OUT6月7日(土)福岡 いとの森の歯科室6月8日(日)熊本 tsukimi ※SOLD OUT6月10日(火)大分 由布院温泉 旅館光の家 ※SOLD OUT6月13日(金)奈良 ニュー喫茶ポルカドット6月14日(土)広島 福山Cable6月15日(日)高知 ONZO6月22日(日)宮城 Echoes6月27日(金)長野 松本 カーリーレコード6月28日(土)石川 Taine6月29日(日)京都 Len Kyoto Kawaramachi7月5日(土)静岡 PART COFFEE ROASTER7月6日(日)岡山 cafe.the market mai mai7月12日(土)北海道 musica hall café7月13日(日)愛知 金山ブラジルコーヒー7月19日(土)東京 BLUE NOTE PLACE詳細:https://aratanishota.com/news/news-1199/ ◾️ライブ情報 2025年6月2日(月)大阪 BOB ROCK FESTIVAL 20256月21日(土)愛知 […]

The post 荒谷翔大、新曲「真夏のラストナンバー」本日配信リリース+MV公開決定 first appeared on BARKS.