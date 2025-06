CENT(セントチヒロ・チッチ)が、活動3周年記念日となる2025年8月20日にリリースするメジャー1stミニアルバム『らぶあるばむ』のジャケット写真を公開した。また、発売を記念したリリースイベントも決定した。 ◆CENT(セントチヒロ・チッチ) 画像 本作には、「堂々らぶそんぐ」「百日草」「Linda feat.詩羽」をはじめとした既発曲を含む全8曲を収録予定。形態は4形態で、CDのみの通常盤に加え、初回限定盤AにはZepp DiverCity で開催された<CENT oneman live「CENTIMETRE」>のライブ映像が、初回限定盤Bには三重県・伊勢でのロケの模様を収録したバラエティコンテンツが、ファンクラブ盤はデビューに向けたメイキング映像がそれぞれ収録されたBlu-rayが付属。さらにVICTOR ONLINE STOREでは、初回限定盤A、B、通常盤それぞれに「らぶらぶTシャツ」が付属したVICTOR ONLINE STORE限定セットが発売される。 また本日『らぶあるばむ』のジャケット写真が公開された。写真家・川島小鳥により全編フィルムで撮影された、自然体なセントチヒロ・チッチの魅力が切り取られた写真に、アートワークを担当した桂澤源による書き下ろしイラストが重なり、印象的な作品となっている。あわせて、アザーカットやアルバムロゴがあしらわれたチェーン店別オリジナル特典の絵柄も公開された。 さらに、発売を記念したリリースイベントの開催も決定した。札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡の6都市にて、2ショット撮影会と握手会などのイベントを実施。詳細はCENTオフィシャルサイト、各店舗のHPをチェックして欲しい。 ◾️メジャー1stミニアルバム『らぶあるばむ』2025年8月20日(水)発売予約:https://cent-ccc.lnk.to/lovealbum_cd ◆CD収録内容 ※全形態共通「堂々らぶそんぐ」、「百日草」、「Linda feat.詩羽」を含む全8曲収録予定 ◆Blu-ray収録内容初回限定盤A:CENT oneman live “CENTIMERTRE” at Zepp DiverCity初回限定盤B:CENTのここでロケさせてください〜伊勢の巻〜ファンクラブ盤:「らぶあるばむ」Behind The Scene ▼初回限定盤A(CD+Blu-ray)VIZL-2455 8,580円(税込)・初回限定盤Aジャケット・ビジュアルhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2455.html ▼初回限定盤B(CD+Blu-ray)VIZL-2456 8,580円(税込)・初回限定盤Bジャケット・ビジュアルhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2456.html ▼通常盤(CD)VICL-66080 3,080円(税込)・通常盤ジャケット・ビジュアルhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66080.html ▼生産限定ファンクラブ盤(CD+Blu-ray)NZS-1008 8,580円(税込)・ファンクラブ盤ジャケット・ビジュアル・豪華12インチLPサイズ仕様 / LPジャケットカードhttps://victor-store.jp/item/102278 ▼VICTOR ONLINE STORE限定バンドル初回限定盤A初回限定盤B、通常盤それぞれに「らぶらぶTシャツ」が付属した限定のスペシャルセット。※ファンクラブ盤(NZS-1008)はセット対象外となります。※Tシャツのサイズはフリーサイズ(Lサイズ相当)のみとなります。https://victor-store.jp/artist/43227 ◆チェーン店別オリジナル特典下記チェーン店舗・オンラインストアにて、対象商品をご予約・ご購入いただいた方に、チェーン別のオリジナル特典を先着でプレゼントいたします。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求めください。 ○対象商品メジャー1stミニアルバム『らぶあるばむ』 ○対象ショップ・オンラインストア / 特典内容・VICTOR ONLINE STORE:ホログラムトレカ・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE:ポストカードA・HMV全国各店、HMV & BOOKS online:ポストカードB・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:クリアポーチ・セブンネットショッピング:ピック※楽天ブックス、Amazon.co.jpでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求めください。※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。※特典対象店舗は順次追加となることがございます。※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗へご確認いただくことをお奨めいたします。 ◾️リリースイベント・愛知日時:2025年7月14日(月)19:00〜会場:タワーレコード名古屋パルコ店内容:2ショット撮影会&握手会 ・宮城日時:2025年7月21日(月・祝)17:00〜会場:タワーレコード仙台パルコ店内容:2ショット撮影会&握手会 ・福岡日時:2025年7月31日(木)18:30〜会場:タワーレコード福岡パルコ店内容:2ショット撮影会&握手会 ・札幌日時:2025年8月6日(水)18:00〜会場:タワーレコード札幌パルコ店内容:2ショット撮影会&握手会 ・東京日時:2025年8月21日(木)会場:東京都内某所内容:後日発表いたします。 ・大阪日時:2025年8月24日(日)会場:大阪市内某所内容:後日発表いたします。 […]

The post CENT(セントチヒロ・チッチ)、メジャー1stミニアルバム『らぶあるばむ』ジャケット写真公開+発売記念リリースイベント決定 first appeared on BARKS.