¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¡£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤¹¤ë±º°æ·ò¼£¤Ë¡Ö²û¤ÎÂç¤¤µ¤â¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®ÃÓÅ°Ê¿¤¬£±£³Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¤¢¤ëÃË¡×¡Ê£¹·î£±£²¡Á£±£µÆü¡áÂçºå¡¦£Ó£ë£ù¥·¥¢¥¿¡¼£Í£Â£Ó¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ïºî²È¡¦Ê¿Ìî·¼°ìÏº»á¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¡Ö¤¢¤ëÃË¡×¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¾®ÃÓ¤Ï¡Ö¤¢¤ëÃË¡¦£Ø¡×¤ò±é¤¸¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦¾ë¸Í¾ÏÎÉÌò¤Î±º°æ·ò¼£¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¾®ÃÓ¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡£±é·àÅª¤ÊÎÉ¤µ¤¬¸«¤É¤³¤í¡£¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç£Ø¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«É½¸½¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌò¤Å¤¯¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡±º°æ¤È¤Ï¡¢£²£°£±£·Ç¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡×°ÊÍèÌó£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¡Ê±º°æ¤ò¡Ë¡Ø¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡Ù¤ÎÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Ç¤â¼ç¤ËÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤Þ¤¿¡Ø¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡Ù¤ä¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£¤É¤ó¤À¤±Ìò¤ÎÉý¹¤²¤Æ¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±º°æ¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤Êª¹ø¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡Ø°ì½ï¤ËÉñÂæÀ®¸ù¤µ¤»¤è¤¦¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²û¤ÎÂç¤¤µ¤â¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸À°ÂÎ»Õ¤ËÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£¸Ç¯´Ö¡¢¶¦±é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ÎÀ°ÂÎ»Õ¤ÎÊý¤¬¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë·ò¤Á¤ã¤ó¾ðÊó¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏÌ£¤Ë¡Ê±º°æ¤Î¾ðÊó¤ò¡Ë¤³¤Þ¤á¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈºîÉÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡