「back to the drawing board」の意味は？それぞれの単語から連想してみて！【1分英会話】

正解は「最初からやり直す」でした!

「back to the drawing board」は、「計画が失敗した後に、ゼロからやり直すこと」を指します。

同じ意味で「back to the beginning」という言葉もありますよ。

「The project failed, so we have to go back to the drawing board.」

(プロジェクトは失敗したので、最初からやり直さなければなりません。)