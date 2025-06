テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』を題材にした「一番くじ Re:ゼロから始める異世界生活 −I will remember this day.−」が、6月14日(土)から、「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」などで発売される。■ラストワン賞も豪華今回発売される「一番くじ Re:ゼロから始める異世界生活 −I will remember this day.−」は、作品をモチーフにしたグッズがそろう、全8等級+ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。

A賞とB賞には、『リゼロ』シリーズ史上最大級サイズである約18.5cmのレムとラムの「フィギュア」が登場。細部までこだわった造形美を隅々まで堪能でき、その場にキャラクターがいるような、圧倒的な存在感を楽しめる。また、作品の世界を美しく描いたC賞「メタリックシート」や、アナスタシアが初登場するD賞「ちょこのっこフィギュア」、日常使いできるE賞「グラス」、F賞「タオルアソート」など、さまざまなグッズが展開される。さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には追視仕様でどの角度からでも目が合う「アートスケールフィギュア レム」が提供されるほか、ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。