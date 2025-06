戦慄かなのが、6月4日にリリースした、女性シンガーソングライター・はしメロを楽曲提供者として迎えて制作された「7 o’clock」のMVを公開した。 ◆戦慄かなの 動画 女性の“自立”をテーマに、“依存”していた存在から強く前に進もうとする気持ちを“戦慄かなの”の儚くも力強い声で歌ったという「7 o’clock」。映像作家・MOTOが監督を務め、“戦慄かなの”の世界観と楽曲に基づく“女性の自立”をテーマに制作された、とても見応えのある作品となっている。“戦慄かなの”のこだわりが詰まったスタイリングにも注目していただきたい。 ◾️新曲「7 o’clock」2025年6月4日(水)配信リリースhttps://jvcmusic.lnk.to/sk_7oclock 関連リンク ◆戦慄かなの オフィシャルサイト◆戦慄かなの オフィシャルX◆戦慄かなの オフィシャルInstagram◆戦慄かなの オフィシャルYouTubeチャンネル◆戦慄かなの オフィシャルTikTok ◆はしメロ オフィシャルInfo

