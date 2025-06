金子みゆが、8月11日に東京・SHIBUYA RINGにて自身初のワンマンライブを開催することを発表した。 ライブタイトルは<金子みゆ 1st Oneman Live 「Step up」>。同時にワンマンライブビジュアルが公開され、本日よりチケットの販売もスタートした。 本公演ではオリジナルグッズも販売の予定となっているので是非ともチェックしてほしい。 また、先日発表となった7月から放送されるテレビアニメ『ブサメンガチファイター』のエンディングテーマに起用された「絆創膏」が7月6日にデジタルシングルとしてリリースされる。 ◾️<金子みゆ 1st Oneman Live 「Step up」> 2025年8月11日(月・祝)東京・SHIHBUYA RING 開場16:30 / 開演17:00 ○チケット価格スタンディング¥4,500(税込)購入:https://t-dv.com/kanekomiyu_1st ◾️TVアニメ『ブサメンガチファイター』 ◆STAFF原作:弘松 涼/漫画:上月ヲサム(月刊ビッグガンガン『ブサメンガチファイター』)ノベライズ版 著作:弘松 涼(光文社ライトブックス『ブサメンガチファイター』)監督:曽根利幸シリーズ構成:猪原健太キャラクターデザイン:松元美季美術監督:松村良樹(スタジオPablo)色彩設計:木村聡子撮影監督:設楽 希(T2studio)特効ディレクター:谷口久美子(チーム・タニグチ)編集:黒澤雅之音響監督:吉田光平音楽:川粼 龍音楽制作:日本コロムビアプロデュース:EGG FIRMアニメーション制作:WHITE FOX ◆CAST吉岡しげる:諏訪部順一聖華:稲垣 好誠司:白石兼斗リーズ:内田真礼 ◆放送情報TOKYO MX:7月6日より 毎週日曜 23:30〜サンテレビ :7月6日より 毎週日曜 23:30〜BSフジ :7月9日より 毎週水曜 24:30〜AT-X :7月7日より 毎週月曜 23:00〜※リピート放送:毎週水曜 11:00〜 / 毎週金曜 17:00〜※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。 ◆配信情報dアニメストア:7月6日より 毎週日曜 24:00〜ほか各配信プラットフォームにて順次配信※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。 公式サイト:https://busamen-gachi-fighter.com/公式X:@busamen_gachi_f(https://x.com/busamen_gachi_f) 関連リンク ◆金子みゆ オフィシャルサイト◆金子みゆ オフィシャルX◆金子みゆ オフィシャルInstagram◆金子みゆ オフィシャルYouTubeチャンネル◆金子みゆ オフィシャルTikTok

