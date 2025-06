シドの明希(B)によるソロプロジェクトAKiが6月11日、ミニアルバム『Vermillion』をリリースした。前作となるフルアルバム『Free to Fly』から約1年ぶりとなる新作には既にライブ披露されている「Idiots」など全6曲(配信は「The Story Begins -Vermillion-」を除く5曲)を収録した。 ロック感に溢れた重厚さを持ちながら、キャッチーでメロディアスなサウンドは、AKiならではの毒と華を感じさせる仕上がり。スタイリッシュなアートワークからはニューウェイヴの香りが漂うなど、アーティストとしての多面性と新たな試みも推察することができる。 ミニアルバム『Vermillion』収録全曲のテーマと、サウンド&プレイの詳細、“Vermillion=朱色”に込めた思いを語ったロングインタビューをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ ■真っ赤ではなく“Vermillion=朱色”■優しさを入れると朱色っぽくなる ──1年ぶりのリリース作品となるミニアルバム『Vermillion』ですが、制作に入る前はどんなことを考えていましたか? AKi:今年夏にツアーをすることが先に決まっていて、もともとはそこで新曲を披露したいという気持ちが漠然とあったので、スタッフともそういう打ち合わせをしていたんです。 ──ライブありきだったんですね。 AKi:その前から、ライブ活動をしていく中で去年の大晦日に新曲ができたり、新曲を発表できる場所もわりとあったり、その時にはもう次の曲作りに取りかかっていたりもしてたので。今年夏のツアー前に大きければミニアルバム、小さくてもシングルくらいは出せそうだなと思っていたんです。そこからいろいろ作っていって、ミニアルバムという形でリリースすることにしました。 ──リリースが決まってから曲を書くのではなく、普段から作曲をされているのはAKiさんらしいです。ちなみに、去年の大晦日にできた曲が「Idiots」ですよね。この曲ができたことで、リリース作品としての全体像が見えた部分もありましたか? AKi:いや、全体像とかは考えていなくて、ただその時にできたのが「Idiots」だったという感じですね。 ──「Idiots」もそうですが、『Vermillion』は全体的にデジタル色があることが特徴だと思います。それも制作に入る前に決めていたわけではない? AKi:今までにない音使いをしようという話は、制作に入る前にしていましたね。それがデジタルという具体的なものではなくて、作っていく中で自然とそういう毛色が大きくなっていった感じです。ソロとしていろいろなことを試してきて10年経って、なにが自分っぽいサウンドで、どこが特徴かなと考えた時に、ハードロックの上に乗っているデジタル音みたいなものが好きだなと改めて気づいたんです。だから「FAIRY DUST」(『EPHEMERAL』収録/2015年発表)とかもそうだし、いろんなところでそういうアプローチをしてきて。今回は特に表題曲「Vermillion」「Rasen -螺旋-」「Idiots」は、そういうアレンジをがつっと乗せてみました。 ──デジタルテイストの活かし方が巧みです。では、『Vermillion』収録曲について1曲ずつうかがいますが、ミニアルバムは「The Story Begins -Vermillion-」というインストゥルメンタル(CDのみ収録)から始まります。 AKi:今回は表題曲「Vermillion」の導入になるSEを入れてみようと思ったんです。SEはライブに向けて作って、会場で流して、後から配信することが多かったんですけど、そのSEを音源でほしいと言ってくれる人が結構いるんですよ。だったらライブを予告するようなものとして、音源の1曲目に入れようということになりました。 ──あらかじめSEを聴いていて、それがライブの幕開けに流れるとオーディエンスの気持ちが一層高まることは間違いないでしょうね。それに「The Story Begins -Vermillion-」は、オリエンタルが香る静かな世界観で始まって、途中からデジタリックに変わる流れもいいです。 AKi:その流れは最初から意識していたというよりも、作っていく中でこうなったんです。「Vermillion」を匂わせるものにしようと思いながら作っていたんですけど、そうするとデジタル要素を入れたくなるじゃないですか。でも、始りの世界観はすごく気に入っていたので、途中で世界が変わる構成にしたんです。 ──ライブの時にデジタリックに変わった辺りでAKiさんがステージに姿を現したら、客席が大興奮状態になると思います。続く「Vermillion」はスタイリッシュかつラグジュアリーなロックチューンです。 AKi:サビのオケとメロディが同時に出てきて、そこから広げていった曲ですね。歌い出しがピアノと歌だけだったり、Bメロがシンセと歌だけというふうに、メリハリを効かせたアレンジになっていますが、それも自然とですね。 ──歌詞は“Vermillion=朱色”をモチーフにしたうえで、“キミが見た夢を現実へ 変えていける 新しい光に繋げ”というリスナーの背中を押す温かいメッセージが綴られています。 AKi:テーマとして、人の背中を押すというか、応援歌みたいなものが僕の曲にはわりと多いんです。応援歌でも、“立ち向かえ!” “がんばれ!”と強く鼓舞するような曲だったら、“Vermillion=朱色”じゃなくて“Red=真っ赤”みたいな強烈な色でいいと思うんですよ。でもそこに、“共に行こう”という優しさを入れると、赤じゃなくて朱色っぽくなるのかなっていうイメージですね。 ──強い口調で背中を押されるとしんどく感じることもありますが、「Vermillion」は明るい気持ちにさせてくれます。では、この曲のヴォーカルやベースで大事にされたことは? AKi:ベースはメインにいるというより、支えているような位置にあると思う。だから、僕がベースという楽器に一番魅力を感じる“アンサンブルの中のベース”という瞬間がいっぱいある印象ですね。歌はわりと…ちゃんと歌いました(笑)。 ──「わりと」って(笑)。この曲のヴォーカルは、一つ一つの言葉を丁寧に抑揚をつけて歌われているあたりが絶妙です。 AKi:あまり意識してなかったので、そう言ってもらえると嬉しいです。曲とアレンジに呼ばれるがまま、自然体で歌っているという感じなので。 ──インストを除く5曲は全部テイストが違うというか、曲によって歌の温度感や表情も変えていますよね。歌の方向性は曲ができた時の直感を活かすのか、いろいろ試してみるのか、どちらでしょう? AKi:直感ですね、僕の場合は。サウンドに呼ばれるまま。 ──自然体で歌ったテイクを聴いて、これは違うな…と思うことはあまりないのでしょうか? AKi:なくはないけど、少ないかもしれない。 ──シンガーとしてのスキルの高さを改めて感じます。続く3曲目の「Rasen -螺旋-」はデジタルとレトロを融合させて、独自の魅力を生み出したナンバーです。 AKi:なんとなく全体像を捉えながら作っていった感じですね。サビからとか、Aメロからとか、ギターからというよりも、こういう曲にしたいなというイメージを形にしていったという。 ──楽曲の作り方もいろいろ使い分けているんですね。個人的には、不安定な内面を表現している感じのイントロのシンセリフがすごく好きです。 AKi:まさに内面の不安定さを表しています。あのイントロのメロディが、あの音のまま頭の中で鳴ったんですよ。これはいいなと思ってシンセで形にしたら、すごく面白い感じになりましたね。 ──そして歌詞は、“甘い香り また吸っちゃった”と思いつつ、快楽に溺れてしまう女性の心情を描いていますね。 AKi:男女問わず、人間にはそういうところがあると思うんですよ。わかっちゃいるけど…という。 ──根が真面目な人が誘惑に身を任せてしまうような危うさ漂う歌詞が魅力的です。その歌詞の世界を表現しているヴォーカルも聴きどころで、特にAメロの少し耽美な歌に耳を惹かれました。 AKi:今言われて気づきましたけど、耽美感みたいなものは歌いながら意識していたかもしれない。 […]

The post 【インタビュー】シドのAKi、1年ぶり新作『Vermillion』に思うがままの自然体「鎧を着る必要がなくなった」 first appeared on BARKS.