＜Ray単独＞Weverse LIVE最多配信グループ【ENHYPEN】に聞く！ファンとの交流エピソード♡

6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』に込めた思い/日本4thシングル「宵 -YOI-」リリースも決定!スペシャルメッセージをお届け

6月5日にリリースされたENHYPEN 6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』が韓国ハントチャートでダブルミリオンセラーを達成し、日本でもオリコン週間ランキングで3冠を達成するなど、反響を呼んでいるENHYPEN。

『DESIRE : UNLEASH』は愛する君と僕が同じになることを願う欲望と忍耐を彼ら自身の感情で表現したアルバムで、タイトル曲「Bad Desire (With or Without You)」は「君をヴァンパイアにしたい」という支配的な欲望をシックなムードで描いたダンスポップジャンルの曲です。

さらに、7月29日に日本4thシングル「宵 -YOI-」がリリースされることも発表され、話題を集めています!

More! <Ray単独>メンバーからのスペシャルメッセージをお届け♡

JUNGWON

「6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』も日本4thシングル「宵 -YOI-」も、長い間待ってくださったENGENEの皆さんのために一生懸命準備しました。

活動期間も本当に面白いと思います!幸せな時間を一緒に過ごしましょう!」

HEESEUNG

「長い間待っていてくださって感謝しています。素敵なステージをお見せします!」

JAY

「ENHYPENの新しいスタートを見守ってください!」

JAKE

「7月・8月には日本2都市スタジアムツアーもあるので、皆さんもホットな夏を過ごす準備をしてください!」

SUNGHOON

「ENGENEの皆さん、ついに6th Mini Albumがついにリリースされました!皆さんの応援が大きな力になりました。

今回のアルバムも一緒に楽しんで、大切な思い出をたくさん作りましょう!」

SUNOO

「6th Mini Albumの活動をENGENEの皆さんも一緒に楽しんでくださるとうれしいです。僕たちの姿もお楽しみに!」

NI-KI

「日本4thシングル「宵 -YOI-」は約2年ぶりの日本作品です。長い間待ってくださってありがとうございます。今回もいい作品をお届けできるように頑張ります!」