e☆イヤホンは、7月12日、13日の2日間、イヤフォン・ヘッドフォンを中心とした、ポータブルオーディオの試聴・体験イベント「ポタフェス 2025 夏 秋葉原」をベルサール秋葉原にて開催する。

昨年12月の秋葉原開催時には、2日間でのべ約59,000人の来場があったという。今回は、約142のブランドが国内外から一挙に集結。来場者は、各ブランドが出展するブースにて注目の最新モデルや、未発表の試作機などを試聴できる。

また、豪華賞品が当たるスタンプラリーも用意しているとのこと。開催当日は、e☆イヤホン秋葉原店にて、新品・中古の特価セールも行なわれる。

前回のポタフェス秋葉原の様子

前回のポタフェス秋葉原の様子

前回のポタフェス秋葉原の様子

「ポタフェス 2025 夏 秋葉原」出展ブランド 634ears (ミミソラオーディオ) 64 Audio (ミックスウェーブ) AAW Acoustune (ピクセル) ACTIVO (アユート) AFUL (ECスタイル) ag (final) Agasound (伊藤屋国際) Ambient Acoustics (飯田ピアノ) AME ARTPICAL (スターズフュージョン) ASHIDAVOX (アシダ音響) Astell&Kern (アユート) Astrotec (01Diverse) Audeze (完実電気) Audioengine (コペックジャパン) Audio-Technica (オーディオテクニカ) auneaudio (ミミソラオーディオ) AVIOT (プレシードジャパン) AZLA (アユート) Beat Audio (ミックスウェーブ) Beep Audio (NTS) Bowers & Wilkins (ディーアンドエムホールディングス) BQEYZ (フォーリーフ) Brise Audio (ブリスオーディオ) Brise Works (ブリスワークス) CAMERTON (飯田ピアノ) Campfire Audio (ミックスウェーブ) Cayin (コペックジャパン) Chord Electronics (エミライ) COMPLY Crosszone (トライオード) Daruma Audio (NTS) ddHiFi (ミミソラオーディオ) Denon (ディーアンドエムホールディングス) DITA (final) Divinus (ミミソラオーディオ) DUNU (ECスタイル) e☆イヤホン・ラボ EarAcoustic Audio (伊藤屋国際) EFFECT AUDIO ELETECH Empire Ears (アユート) FATfreq FAudio (ミックスウェーブ) FIIO (エミライ) final FitEar (アユート) FOSTEX (完実電気) GRADO (ナイコム) GRAPHT (MSY) Hapbeat Heart Field (飯田ピアノ) HiBy (ミックスウェーブ) HIFIMAN (HIFIMAN JAPAN) Hi-Unit (Hi-Unit branding.) iBasso (MUSIN) iFi audio (エミライ) intime (オーツェイド) JBL (ハーマンインターナショナル) JLab Jomo Audio Juzear (ミミソラオーディオ) Kinera (ミミソラオーディオ) Kinera Imperial (ECスタイル) KiwiEars (ナイコム) KORG (コルグ) KuraDa (飯田ピアノ) LETSHUOER (ナイコム) LIFEEAR (lifeear) Lotoo (トップウイング) Maestraudio (アユート) Melodic Artification (01Diverse) Melody Wings (ECスタイル) Ｍeze Audio (完実電気) mimimamo (フィフティスクエア) MotherAudio MUSIN ORIGINAL (MUSIN) NeSTREAM LIVE (ラディウス) NICEHCK (フォーリーフ) Noble Audio (アユート) NOBUNAGA Labs (WiseTech) Nostalgia Audio NUARL (エム・ティ・アイ) nwm (NTTソノリティ) ONIX (MUSIN) onso (ひさご電材) ORIVETI (ナイコム) Pai Audio (WiseTech) Panasonic (パナソニックエンターテインメント＆コミュニケーション) Pentaconn (日本ディックス) PHILIPS AUDIO PIONEER (東北パイオニア) qdc (アユート) QoA (ECスタイル) Questyle (マギウェイ) radius (ローランド) Roland (ラディウス) Sam&Johnny (01Diverse) SeeAudio SENDY AUDIO (アユート) SENNHEISER (Sonova Consumer Hearing Japan) SHANLING (MUSIN) SHOKZ (ショックス) (フォーカルポイント) SHURE (シュア・ジャパン) SIMGOT (スターズフュージョン) SIVGA (01Diverse) Skullcandy sloflo (日本ディックス) SONOS Soranik (飯田ピアノ) SOSO.LABO (01Diverse) SoundsGood (伊藤屋国際) SOUNDSLAYER (パナソニックエンターテインメント＆コミュニケーション) STAX (スタックス) TAGO STUDIO TANGZU (01Diverse) TEAC (ティアック) Technics (パナソニックエンターテインメント＆コミュニケーション) THIEAUDIO (ナイコム) TIMSOK (01Diverse) TinHiFi (ミミソラオーディオ) Tipsy (ミミソラオーディオ) TOPPING (MUSIN) TRIODE (トライオード) TWISTURA (MUSIN) UCOTECH (ECスタイル) ULTRASONE (アユート) UNCOMMON (コペックジャパン) Unique Melody (ミックスウェーブ) Victor (JVCケンウッド) VISION EARS V-MODA (ローランド) VOLK AUDIO (アユート) Whizzer (伊藤屋国際) ZiiGaat (ナイコム) Zonotone (前園サウンドラボ) ソニー ピヤホン (Hi-Unit branding.) ミミゴト (Hi-Unit branding.) ヤマハ (ヤマハミュージックジャパン) 水月雨(MOONDROP)